Ostatni koncert grupy, który był ogłoszony na Open'er Festival 2020, został odwołany razem z całym festiwalem z powodu pandemii. Teraz brytyjska legenda rocka powraca do Europy z trasą koncertową, w tym aż dwoma koncertami w naszym kraju.

Wideo The Cure * UK TV performance * Oxford Road Show * 1984

The Cure. Koncerty w Polsce 2022 [GDZIE, BILETY, CENY]

Pierwszy koncert grupy w Polsce od 5 lat odbędzie się 20 października 2022 roku w TAURON Arenie Kraków. Dzień później (21.10.2021) The Cure zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Podczas koncertów gościem specjalnym będzie zespół The Twilight Sad, grupa zagra 44 koncerty w 22 krajach. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że nowa płyta zespołu potrwa 67 minut, a koncerty - dwa razy tyle, 135 minut.

Wideo youtube

Bilety na wydarzenie będzie można kupić już od najbliższego piątku, 10.12.2021 od godz. 10:00 u organizatora wydarzenia. Ceny zaczynają się od 225 złotych.

Zespół The Cure to niekwestionowana gwiazda brytyjskiego rocka. Grupa powstała w Crawley (Sussex) w Anglii. Ich pierwszy koncert odbył się w 1978 roku, a od tego momentu zagrali około 1500 koncertów. Grupa wydała 13 albumów studyjnych, a w 2019 roku została wprowadzona do Rock And Roll Hall of Fame. W 2021 roku skład The Cure to: Robet Smith (wokal i gitary), Simon Gallup (bas), Jason Cooper (perkusja), Roger O'Donnell (klawisze) oraz Reeves Gabrels (gitary).