Steven Wilson przed przerwą. Zobacz teledysk "The Same Asylum As Before" [koncerty w Polsce]

Brytyjski wokalista i multiinstrumentalista Steven Wilson planuje półtoraroczną przerwę, ale wcześniej zagra kolejne dwa koncerty w naszym kraju. Z nowym zestawem utworów i nową oprawą przyjedzie do Polski na początku lutego.

Koncerty Stevena Wilsona w ramach drugiej części trasy "To the Bone Tour 2019" odbędą się w Łodzi (Klub Wytwórnia, czwartek 7 lutego) i Krakowie (Klub Studio, piątek 8 lutego).

Brytyjczyk chce nas zafascynować nowymi technologiami, zapierająca dech w piersiach oprawą wizualną koncertów i zmienionym zestawem nagrań.

Na specjalne życzenie artysty, tym razem polskie koncerty odbędą się w salach w których przeważają miejsca stojące. Ma to zapewnić tę niezwykłą na koncertach Wilsona interakcję z publicznością.

Twórca znany z Porcupine Tree, Blackfield, No-Man, Storm Corrosion, Bass Comunion od ponad dekady rozwija karierę solową.

Wilson właśnie opublikował teledysk do singla "The Same Asylum As Before".

Wideo autorstwa współpracującego z muzykiem od dawna Lasse Hoilego funkcjonowało do tej pory jako część koncertów. Klip został nakręcony w styczniu 2018 r. w Danii.



Bilety: 179 zł (miejsca stojące) i 279 zł (miejsca siedzące).