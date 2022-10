Marcin Patrzałek to objawienie amerykańskiego "Mam talent", zwycięzca "Must Be the Music", wirtuoz, kompozytor i artysta, który wymyka się ze sztywnych ram, tworząc zupełnie nową definicję muzyki gitarowej.



"Niesamowite, to było niesamowite. Wiem jakie to jest trudne, ponieważ sam próbowałem nauczyć się gry na gitarze, kiedy byłem mniej więcej w twoim wieku. 99 proc. ludzi, którzy pojawiają się na scenie z gitarą nie potrafią na niej grać. Ty zademonstrowałeś do czego ten instrument tak naprawdę został stworzony. To było niesamowite" - mówił Simon Cowell po jednym z występów Patrzałka w "Mam talent". Polak dotarł do półfinału show.

Pierwsza trasa muzyka po Polsce - "Inicjacja" - to połączenie najbardziej znanych aranżacji klasycznych, coverów współczesnych i autorskich utworów. Od "V Symfonii" Beethovena przez "Kashmir" Led Zeppelinów po wirtuozerskie kompozycje własne.

To wszystko w nowym wydaniu ze wsparciem perkusji, basu, smyczków, i elektroniki.



Marcin Patrzałek podbił serca widzów USA. Gdzie wystąpi w Polsce?

"Przynosimy do Polski absolutnie nowe brzmienie gitary, w połączeniu z potężnym wsparciem zespołu. To pierwsza polska trasa tego wybitnego artysty, którego show na najwyższym poziomie pokaże, jak naprawdę może zabrzmieć gitara" - czytamy w zapowiedzi organizatora.

Na pięciu koncertach w Polsce Patrzałek zaprezentuje swój unikatowy styl grania na gitarze, który zyskał ogromny odzew za granicą. Podczas występów Marcina nie zabraknie też jego wykonań z "Mam talent".

Podczas trasy Patrzałkowi towarzyszyć będą: Piotr Steczek (skrzypce), Anna Drabinka (skrzypce), Aleksandra Steczek (wiolonczela) i Anna Grzebała (skrzypce).

Utalentowany gitarzysta wystąpi m.in. w: Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Kielcach.

Trasa "Inicjacja" prezentuje się następująco:

12.11 - Kraków, Variete

19.11 - Warszawa, Scena Relax

03.12 - Wrocław, Sala Koncertowa Radia Wrocław

15.12 - Kielce, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga

16.12 - Poznań, Aula Artis.