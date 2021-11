Słynny duet wydał właśnie nowy album. Według "The New York Times", nowy album duetu, "Raise The Roof" w niemal w "magiczny sposób" nawiązuje do spektakularnego poprzednika, czyli "Raising Sand". Znajduje jednak sposób by go rozwinąć, zagłębiając się zarówno w ciche subtelności, jak i krzykliwą intensywność".

Nagrania do płyty rozpoczęły się w Sound Emporium Studio w Nashville pod koniec 2019 roku i zostały ukończone na kilka tygodni przed całkowitym lockdownem. Podobnie jak "Raising Sand", płytę wyprodukował T Bone Burnett.

Materiał zawiera energetyczną mieszankę wczesnego bluesa, country, folk-rocka i zapomnianej muzyki soul napisanej zarówno przez legendy, jak i cichych bohaterów, takich jak: Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch, Ola Belle Reed czy Brenda Burns. Wszystko nagrane jest w aranżacjach jeszcze bardziej sugestywnych i hipnotycznych niż te znane z "Raising Sand". Z okazji wydawnictwa duet ogłosił trasę, która dotrze także nad Wisłę!

Robert Plant i Alison Krauss w Polsce. Bilety, miejsce, ceny, data

19 listopada 2021 r. Robert Plant i Alison Krauss zaprezentowali światu swoje najnowsze dzieło zatytułowane "Raise The Roof". Długo oczekiwany następca albumu "Raising Sand" z 2007 roku trafił do serwisów streamingowych i na półki sklepowe. Z tej okazji duet ogłosił pierwszą od dwunastu lat trasę koncertową. Pierwszy koncert trasy odbędzie się 1 czerwca 2022 roku w stanie Nowy Jork. Wydarzenia odbędą się w USA, Wielkiej Brytanii i Europie. Więcej europejskich dat zostanie ogłoszone niebawem.

Będzie to pierwsza od dwunastu lat wspólna trasa Roberta Planta i Alison Krauss. Długo wyczekiwany koncert w Polsce odbędzie się 18 lipca 2022 roku w Operze Leśnej (Sopot). Trasa odbędzie się w słynnych amfiteatrach, m.in. w Nowym Jorku, Berlinie, włoskiej Lucce czy Sopocie.

Bilety na koncert trafią do sprzedaży 26 listopada 2021 roku o godzinie 9:00. Wcześniej odbędą się przedsprzedaże: dla klientów Citi Handlowy (środa 24.11), na stronie artysty (tego samego dnia), a także dla użytkowników Ticketmaster (25.11). Ceny biletów nie są na razie znane.



