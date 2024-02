Po pięciu latach od ostatniej trasy "The Man of The Woods Tour" Justin Timberlake ( sprawdź! ) ponownie rusza z koncertami. Europejska odsłona tournée "The Forget Tomorrow World Tour" rozpocznie się 26 lipca w Krakowie.

Ze względu na duże zainteresowanie fanów, właśnie ogłoszono drugi koncert w Tauron Arenie, który odbędzie się dzień później - 27 lipca.

Sprzedaż ogólna biletów na oba koncerty w Krakowie rozpocznie się w piątek, 1 marca o godz. 10:00.

Przypomnijmy, że nowa płyta "Everything I Thought It Was" pojawi się 15 marca. Do promocji wybrano single "Selfish" i "Drown". Nie trasie nie zabraknie również najpopularniejszych piosenek, które powstały w trakcie wieloletniej kariery wokalisty.

Clip Justin Timberlake Selfish

Justin Timberlake - kim jest?

Justin Timberlake jest wszechstronnie utalentowanym artystą i producentem muzycznym, a także autorem tekstów i aktorem. W swojej karierze sprzedał ponad 54 miliony albumów i 63 miliony singli na całym świecie, a także kolejne 70 milionów płyt jako główny wokalista *NSYNC. Justin zdobył dziesięć nagród Grammy w kategoriach pop, dance i R&B, w tym za udane albumy solowe "Man of the Woods", "The 20/20 Experience", "FutureSex/LoveSounds" i debiutancki album solowy "Justified" - a także za swój projekt z Jayem-Z.

Jego przebój "Can't Stop the Feeling!" z filmu "Trole" był nominowany do Oscara 2017 w kategorii "Najlepsza piosenka oryginalna".