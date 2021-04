Pol'and'Rock Festival 2021 w nowym miejscu i nowej formule! Znamy szczegóły

Po 16 latach Pol'and'Rock Festival (wcześniej pod nazwą Przystanek Woodstock) zmienia swoją lokalizację. Impreza z powodu pandemii koronawirusa będzie w tym roku miała formułę hybrydową.

Jurek Owsiak podczas Pol'and'Rock Festival 2019 w Kostrzynie nad Odrą

Od 2004 r. Przystanek Woodstock odbywał się w Kostrzynie nad Odrą. W ub.r. z powodu pandemii koronawirusa imprezę zorganizowano w podwarszawskim studiu telewizyjnym pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata.

W tym roku trwały przygotowania do Pol'and'Rock Festival ponownie w wersji plenerowej w Kostrzynie, jednak sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że organizatorzy ponownie musieli zmienić plany.

Nową lokalizacją jest Lotnisko Makowice - Płoty w województwie zachodniopomorskim. Daty pozostają bez zmian - 29-31 lipca.

Festiwal przyjmie formę hybrydową - dostępny będzie zarówno dla ograniczonej grupy publiki obecnej na miejscu, jak i dla widzów śledzących jego przebieg w internecie. Wydarzenie zorganizowane zostanie z najwyższą dbałością o zdrowie uczestników, co wiąże się nie tylko z testowaniem na COVID-19 wszystkich obecnych na miejscu, ale również m.in. z odpowiednim zabezpieczeniem terenu i zmianą lokalizacji.

W formie stacjonarnej uczestniczyć będzie mogła ograniczona liczba osób - posiadaczy zdobytych wcześniej specjalnych wejściówek, którzy będą partycypować w kosztach organizacji zabezpieczenia COVID-19. Tradycyjnie koszty organizacji festiwalu pokryją sponsorzy wydarzenia.

"Cieszymy się, że w tym roku Najpiękniejszy Festiwal Świata zawita do nas i będziemy mieli okazję pochwalić się gościnnością naszej gminy. Nie możemy się już doczekać odwiedzin uczestników Festiwalu, którzy charakteryzują się nie tylko kreatywnością, ale też dużym zaangażowaniem społecznym. To dla nas ważne, że właśnie takie postawy będziemy mogli promować w naszej lokalnej społeczności" - mówi Radosław Mackiewicz, burmistrz Płotów.

"Jeszcze kilka tygodni temu byliśmy pewni co do tego, że 27. Pol'and'Rock Festival odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą. Prowadziliśmy standardową korespondencję, przygotowywaliśmy szczegółowe plany naszych działań w tym miejscu. Jednak pandemia się nie cofa, nie słabnie na siłach, a my nie chcemy nadal, przez kolejne miesiące, pozostawać w czterech ścianach. Postanowiliśmy zatem znaleźć nowe miejsce, które daje nam możliwość organizacji wydarzenia w plenerze w sposób maksymalnie bezpieczny" - dodaje Jurek Owsiak, głównodowodzący Fundacji WOŚP.

"Po pobytach w czterech lokalizacjach, znaleźliśmy Makowice - miejsce niezwykłe, w którym powoli zaczynamy budować Najpiękniejszy Festiwal Świata. Bardzo cieszymy się na spotkanie na łonie natury, jednak już teraz wiemy, że organizacja festiwalu w realiach pandemii będzie od nas wszystkich wymagać pewnych wyrzeczeń i wprowadzenia specjalnych zasad, na jakich będziemy na nim ze sobą przebywać. Zrobimy wszystko, aby i nasi uczestnicy, i ich rodzice mogli się czuć spokojnie. Zaczynamy intensywną pracę nad formułą wydarzenia, jego dźwiękami i przy tym, co będzie się dziać na miejscu. Artyści są cały czas w pogotowiu, jednak nie wiemy jeszcze, czy w tych warunkach uda się zrealizować wszystkie zaplanowane występy" - zapewnia Owsiak.

Wcześniej potwierdzono, że na Pol'and'Rock Festival 2021 zagrają m.in. Limp Bizkit, Dropkick Murphys, The Exploited, Clutch, Jinjer, While She Sleeps, Fiddler's Green, Static-X i The Rumjacks oraz polskie zespoły Pidżama Porno, Raz Dwa Trzy, Organek i Black River.

Owsiak zadeklarował, że w czwartek o godz. 15:00 orkiestra zagra "Glory, Glory, Alleluja", a Roman Polański, ostatni zawiadowca stacji Żary, odgwiżdże start festiwalu.

Na koniec czerwca odbędą się Eliminacje do Pol'and'Rock Festival, w czasie których wyłonione zostanie kilka zespołów, które na festiwalu zagrają.

Pol'and'Rock Festival w wydaniu plenerowym odbywał się już w kilku lokalizacjach: Czymanowie nad Jeziorem Żarnowieckim (1995 rok), Szczecinie - Dąbiu (1996 rok), Żarach (lata 1998-1999 i 2001-2003) oraz Kostrzynie nad Odrą (od 2004 roku).