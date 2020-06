Pol'and'Rock Festival 2020: Majka Jeżowska, Raz Dwa Trzy i Kwiat Jabłoni na Najpiękniejszej Domówce Świata

Majka Jeżowska, świętujący 30-lecie zespół Raz Dwa Trzy oraz laureaci Złotego Bączka - Kwiat Jabłoni to kolejni wykonawcy, którzy zagrają na żywo na Pol'and'Rock Festivalu, który w tym roku z powodu pandemii koronawirusa odbędzie się w wersji online jako Najpiękniejsza Domówka Świata (30 lipca - 1 sierpnia).

Majka Jeżowska na scenie Pol'and'Rock Festival 2019 /Piotr Barbachowski /WOŚP

W ramach Najpiękniejszej Domówki Świata na wirtualnych scenach grających od rana do późnego wieczora prezentowane będą zarówno materiały archiwalne, jak i występy zespołów, które miały w tym roku pojawić na Pol'and'Rock Festival.

Reklama

Podczas transmisji ze studia WOŚP w Warszawie na żywo wystąpią m.in. Piotr Bukartyk oraz grupy happysad i Romantycy Letnich Obyczajów.

Przed wybuchem pandemii organizatorzy Pol'and'Rock Festivalu ogłosili udział takich wykonawców, jak m.in. Dropkick Murphys ( posłuchaj! ), While She Sleeps ( sprawdź! ), King Gizzard & The Lizard Wizard, Clutch, Pidżama Porno, Tagada Jones, Jinjer, Rise of the Northstar, Pidżama Porno czy Ørganek ( posłuchaj przeboju "Czarna Madonna"! ).

Powroty z Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 6 Tysiące woodstockowiczów opuszczają Kostrzyn nad Odrą po zakończeniu Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: PAP Autor: Lech Muszyński udostępnij

Teraz Jurek Owsiak ogłosił kolejnych uczestników, którzy zagrają na żywo podczas Najpiękniejszej Domówki Świata.

Na czele grupy Kwiat Jabłoni stoi rodzeństwo Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, dzieci Kuby Sienkiewicza, lidera Elektrycznych Gitar. Pop-folkowa ekipa z Warszawy w błyskawicznym czasie zdobyła fanów w całej Polsce. Zespół po świetnie przyjętym koncercie na Małej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 zdobył najwięcej głosów w plebiscycie Złotego Bączka i w nagrodę otrzymał zaproszenie na Najpiękniejszą Domówkę Świata. W związku z pandemią koronawirusa występ na Dużej Scenie zaplanowano na 2021 r.

Wideo Kwiat Jabłoni o muzycznych planach (Dzień Dobry TVN/x-news)

Kwiat Jabłoni w głosowaniu woodstockowiczów zdobył ponad 10 tys. głosów, wyprzedzając Majkę Jeżowską (ponad 8200) i Agnieszkę Chylińską (ponad 4800). Zespół na domówce zagra trzeciego dnia (1 sierpnia).

Majka Jeżowska na Małej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 11 Zobacz zdjęcia z koncertu Majki Jeżowskiej na Małej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: WOŚP Autor: Piotr Barbachowski udostępnij

Podczas tegorocznej internetowej edycji nie zabraknie też wspomnianej Majki Jeżowskiej, która zrobiła furorę na Małej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019. Wokalistka wystąpi w podwójnej roli - zaśpiewa na żywo ze studia, a także weźmie udział w spotkaniu w Akademii Sztuk Przepięknych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Majka Jeżowska: Już czuję się częścią Pol'and'Rock Festival INTERIA.PL

Skład uzupełnia dobrze znana przez woodstockowiczów grupa Raz Dwa Trzy. W tym roku dowodzona przez Adama Nowaka formacja świętuje swoje 30-lecie. Początki zespołu to korytarz akademika w Zielonej Górze, by po latach cieszyć się statusem prawdziwej gwiazdy polskiej sceny.

Podczas Przystanku Woodstock zespół Raz Dwa Trzy występował już czterokrotnie - w 1999, 2001, 2002 i 2005 roku. W tym roku kapela zagra pierwszego dnia internetowego festiwalu.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Raz Dwa Trzy Trudno nie wierzyć w nic

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych w wersji online odbędą się spotkania z aktorem Januszem Gajosem, rysownikiem i satyrykiem Andrzejem Mleczką, autorami cenionych filmów dokumentalnych: Ewą Ewart oraz braćmi Tomaszem i Markiem Sekielskimi.