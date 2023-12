Pięciokrotny zdobywca Grammy ogłasza trasę. Przyjedzie także do Polski

Następnej jesieni, po wydaniu jego długo wyczekiwanego (już nominowanego do nagrody Grammy) albumu "Djesse Vol. 4", Jacob Collier i jego znakomity zespół przemierzą kontynent podczas 22-dniowej trasy wyprodukowanej przez Live Nation. Trasa rozpocznie się 2 listopada w Portugalii w Sala Tejo w Lizbonie, a następnie muzycy wystąpią w: Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Austrii, Czechach, Polsce, Norwegii, Szwecji, Danii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Szwajcarii i Francji. Kulminacją trasy będzie specjalny występ w Wielkiej Brytanii w The O2 w Londynie - rodzinnym mieście Jacoba.

Ogłoszenie następuje po wydaniu nowego singla Colliera "Witness Me" z udziałem kanadyjskiego piosenkarza i autora tekstów Shawna Mendesa, brytyjskiego tytana rapu Stormzy'ego i 19-krotnego zdobywcy nagrody Grammy, legendy muzyki gospel - Kirka Franklina, którzy stworzyli rozgrzewającą serce odę o potędze empatii. Utwór został okrzyknięty przez BBC Radio 1 jako "The World's Hottest Record".

"Witness Me" to już czwarte spojrzenie na kolejną odsłonę projektu Colliera, składającego się z czterech albumów "Djesse", który obok wydanych wcześniej singli "Little Blue (feat. Brandi Carlile)", "Wherever I Go (feat. Lawrence i Michael McDonald)", "WELLLL" i nominowany do nagrody Grammy "Never Gonna Be Alone (feat. Lizzy McAlpine & John Mayer)", daje nam przedsmak nadchodzącego albumu.

Jacob Collier, "Djesse" i chór z całego świata

Podczas pracy nad "Djesse", Collier zaczął przekształcać swoją publiczność koncertową w improwizowane chóry. Dyrygując tłumami na całym świecie, od rockowych klubów po Lincoln Center (Nowy Jork), a nawet na festiwalach takich jak Bonnaroo i Glastonbury, rzesze zgromadzonych fanów zjednoczyły się, pogłębiając jego przewodnie przekonanie, że każdy na tym świecie ma głos i jest muzykiem. Po nagraniu każdego z ponad 90 chórów, ponad 150 000 głosów z całego świata odegrało kluczową rolę w tworzeniu "Djesse Vol. 4".

Tylko w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy relacje z udziałem chóru Colliera uzyskały setki milionów wyświetleń. Artysta został pierwszym mężczyzną, który pojawił się w roli "Vogue Darling", znalazł się na okładce lipcowego magazynu "Rolling Stone" w Wielkiej Brytanii, a także był współautorem albumu "This Is What I Mean" Stormzy'ego. Współpracował także z Coldplay, występując z nimi w wydaniu Saturday Night Live jako główny gość ich występów na stadionie Wembley zeszłego lata w Londynie oraz na ich albumie "Music of the Spheres". Ma także swój udział w tworzeniu największych hitów, w tym "Good Days" SZA, piosenek Lizzy McAlpine i Kehlani, wypuścił sygnowaną linię Crocs, a niedawno zagrał także swój największy w dotychczasowej karierze koncert w Hollywood Bowl, który przyciągnął 17 000 widzów.

Jacob Collier - europejska trasa 2024

2 listopada Lizbona, Portugalia - Sala Tejo

3 listopada Madryt, Hiszpania - WizInk Center

4 listopada Barcelona, Hiszpania - Sant Jordi Club

7 listopada Mediolan, Włochy - Alcatraz

9 listopada Monachium, Niemcy - Zenith

11 listipada Wiedeń, Austria - Gasometer

12 listopada Praga, Czechy - O2 Universum

14 listopada Łódź, Polska - Atlas Arena

15 listopada Berlin, Niemcy - Max-Schmeling-Halle

16 listopada Hamburg, Niemcy - Edel-Optics.de Arena

18 listopada Oslo, Norwegia - Spektrum

19 listopada Stockholm, Szwecja - Hovet

21 listopada Kopenhaga, Dania - Forum Black Box

23 listopada Bruksela, Belgia - Ancienne Belgique

26 listopada Amsterdam, Holandia - AFAS Live

29 listopada Dusseldorf, Niemcy - Mitsubishi Electric Halle

1 grudnia Esch-sur-Alzette, Luksemburg - Rockhal

2 grudnia Zurich, Szwajcaria - Halle 622

3 grudnia Lyon, Francja - Le Radiant Bellevue

5 grudnia Paris, Francja - Zenith

8 grudnia Manchester, UK - AO Arena

9 grudnia London, UK - The O2

Jacob Collier - kim jest?

Uznany przez publiczność, krytyków i innych muzyków za jednego z najbardziej utalentowanych młodych artystów współczesnych czasów, 29-letni Jacob Collier może się już pochwalić niekończącą się listą osiągnięć, w tym pięcioma zdobytymi nagrodami Grammy i 11 nominacjami m.in. za Album Roku 2021. W rezultacie lista jego kolaborantów jest zdumiewająco różnorodna i dynamiczna. Głos Jacoba pojawił się w piosenkach takich artystów jak: Coldplay, SZA, Stormzy i Kehlani. W swoich własnych projektach Collier współpracował z nieszablonową obsadą artystycznych legend, od malijskiego piosenkarza Oumou Sangaré po Johna Mayera, T-Paina, Ty Dolla $ign, Daniela Caesara i Tori Kelly (a to tylko niewielka część).

Wstępując na światową scenę dzięki sukcesowi swoich coverów na YouTube, Collier przykuł uwagę Quincy'ego Jonesa i pod jego opieką wydał w 2016 roku swój debiutancki album "In My Room", który został nagrany, wyprodukowany i zagrany w całości przez Colliera. "Djesse", jego najnowszy projekt składający się z czterech części, powstał razem z artystami z całego świata.