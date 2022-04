Płyta "Poniżej krytyki" ukazała się w 1986 roku i w tamtych czasach oceniony został znacznie poniżej swojego potencjału. W skupionym na rocku schyłkowym PRL-u ich nie doceniono, ale dzisiaj wszyscy wiemy, że to arcydzieło synthpopu, opatrzone świetną produkcją duetu Mariusz Zabrodzki i Sławomir Wesołowski, uzbrojone w teksty dream teamu Cygan/Dutkiewicz/Mogielnicki. Wykonanie tego albumu na OFF-ie będzie pierwszym koncertem Papa Dance pod tym szyldem od ponad dekady... i być może jedynym.



Wideo Papa Dance - Naj story

Kto oprócz Papa Dance? Oto nowy wykonawcy OFF-a

Polska kultowa grupa to nie jedyne ogłoszenie tego dnia. W Dolinie Trzech Stawów pojawią się również: duet Kacperczyk, WaluśKraksaKryzys, który zagra w całości swój debiutancki i wydany niezależnie album "MiłyMłodyCzłowiek", ukraińska raperka Alyona Alyona, Myd, Makaya McCraven, Shygirl, Sofia Kourtesis oraz grupa Crow.



Reklama

OFF Festival 2022. Kiedy odbędzie się festiwal?

Podczas OFF Festival Katowice 2022 wystąpią również wcześniej ogłoszeni: Iggy Pop, Central Ceel, Metronomy, Rina Sawayama, Bikini Kill, $NOT, DIIV, ROMY, Pi’erre Bourne, Yves Tumor & Its Band, Altın Gün, Molchat Doma, Dry Cleaning, Q, Prospa, DJ Seinfeld presents Mirrors: Live, Erika de Casier, Natalie Bergman, Arooj Aftab, Yard Act, Ela Minus, Mdou Moctar, The Armed, Squid, Lex Amor i Duchy.

OFF Festival Katowice 2022 odbędzie się w dniach 5-7 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów.