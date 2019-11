Off Festival 2020: Iggy Pop, Bikini Kill i Tropical Fuck Storm [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Poznaliśmy pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji Off Festival w Katowicach. Kto pojawi się na imprezie organizowanej przez Artura Rojka?

Iggy Pop powróci na Off Festival w 2020 r. /Neil Mockford/GC Images /Getty Images

OFF Festival Katowice 2020 odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów.

Reklama

Trzydniowe karnety w cenie 299 zł oraz trzydniowe karnety z polem namiotowym w cenie 389 zł trafiły już do sprzedaży.

Nazywany ojcem punk rocka Iggy Pop (8 sierpnia 2020, Scena Perlage) był już gościem Off Festivalu w 2012 r. razem z legendarnym zespołem The Stooges. Teraz powróci do Katowic z solowym materiałem.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iggy Pop Little Know It All

"Jesteśmy Bikini Kill i domagamy się natychmiast dziewczyńskiej rewolucji!" - oto słowa, którymi ten amerykański zespół przedstawił się światu na debiutanckiej EP-ce, wyprodukowanej przez Iana MacKaye'a (Fugazi) i wydanej jesienią 1992 roku. Feministyczny punk rock w maczystowskiej - szczególnie w tamtym czasie - kulturze rocka był głosem nowym i ważnym. Był iskrą, która rzeczywiście roznieciła większy i jaśniejszy płomień.

Za Kathleen Hanną i jej zespołem poszły inne. Riot grrrl może nie był ruchem masowym, nie przedarł się do mainstreamu w swojej oryginalnej, bezkompromisowej formie, ale zainspirował tysiące kobiet z całego świata. Zachęcił je do zabierania głosu, zamiast czekania, aż ktoś im go udzieli. Do decydowania zarówno o formie, jak i o treści artystycznych wypowiedzi. Sam zespół też nie przetrwał długo, nawet nie do końca dekady, ale "Pussy Whipped" i "Reject All American" to płyty bez których nie da się poważnie rozmawiać o niezależnej amerykańskiej muzyce gitarowej lat 90.

Powrót Bikini Kill (7 sierpnia 2020 r.) na scenę jest więc wydarzeniem zarówno natury społecznej - bo niestety ich przekaz się nie zdezaktualizował - ale i artystycznej.

Muzyczny feminizm. Epoka kamienia łupanego czy bunt pokolenia? 1 / 11 Kurt Cobain przyjaźnił się z Kathleen Hanny, wokalistką Bikini Kill, która nazywała go "gniewnym młodym feministą". Pozował do zdjęć w sukience, by "być tak kobiecym, jak chciał". Wszystkim fanom i fankom, którzy są seksistami, rasistami czy homofobami, zakazał przychodzenia na koncerty i kupowania płyt Nirvany. W pamiętniku pisał, że "uspokaja go myśl, że to kobiety stworzą przyszłość rock and rolla". Z kolei żona muzyka, Courtney Love, liderka zespołu Hole łamała na koncertach wszystkie konwenanse. Prowokowała wyglądem, rzucała się na ręce tłumu. Obśmiewała wygląd stereotypowej, grzecznej dziewczynki, pokazując się w podartych rajstopach i z rozmazanym makijażem. W piosenkach zazwyczaj wulgarnie wyrażała swoje zdanie. Źródło: Getty Images Autor: Michel Linssen/Redferns udostępnij

Australijska formacja Tropical Fuck Storm (9 sierpnia 2020) została obwołana objawieniem ostatnich sezonów. Jest w ich muzyce punkowy brud, psychodeliczna wolność, jest prawda najczystszego bluesa, ale też sporo rewolucyjnych pomysłów. Zespół dowodzony przez Garetha Liddiarda (eks-The Drones) ma na koncie dwie płyty - "A Laughing Death in Meatspace" i "Braindrops".