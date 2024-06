Mystic Festival 2024 zakończony. Organizatorzy zapraszają na kolejną edycję

Oprac.: Michał Boroń Koncerty

Machine Head, Megadeth i Bring Me The Horizon - to były trzy główne gwiazdy zakończonego w nocy z soboty na niedzielę Mystic Festivalu. Organizatorzy święta metalu w Stoczni Gdańskiej podali już termin przyszłorocznej edycji.

Tak bawiono się na koncercie Bring Me The Horizon podczas Mystic Festival 2024 /Krzysztof Zatycki /Agencja FORUM