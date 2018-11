Mystic Festival 2019: Carcass, Trivium, Powerwolf i Municipal Waste

Poznaliśmy kolejnych czterech wykonawców wracającego do życia po latach Mystic Festival. Impreza odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2019 r. w Tauron Arenie Kraków i otaczającym halę Parku Lotników.

Carcass będzie jedną z gwiazd Mystic Festival /materiały prasowe

W poprzednich edycjach Mystic Festival zaprezentowali się m.in. Iron Maiden, Nightwish, Mayhem, Children of Bodom, Celtic Frost, Kreator czy Behemoth. Główną gwiazdą ostatniej odsłony (2007 r.) był Slayer.

Reklama

Po latach postanowiono reaktywować imprezę, za którą odpowiadać będzie Mystic Coalition - połączone siły Mystic Production, Knock Out Productions i B90.

Festiwal odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2019 r. w Tauron Arenie Kraków i otaczającym halę Parku Lotników, gdzie znajdzie się druga scena oraz miasteczko festiwalowe.

Pierwszą ogłoszoną gwiazdą jest amerykańska grupa Slipknot. Kolejni wykonawcy to duński mistrz metalowego horroru King Diamond, Wikingowie z Amon Amarth oraz amerykańscy thrashmetalowcy z Testament.

Teraz organizatorzy ujawnili cztery zespoły (w sumie na festiwalu zagra 20 wykonawców): Carcass, Trivium, Powerwolf i Municipal Waste.

Brytyjski Carcass zaczął ponad 30 lat temu, szokując świat zarówno muzyczną wścieklizną gore grindcore'ową, jak i okładkami żywcem wziętymi z laboratoriów medycyny sądowej i prosektoriów. Płyty "Reek Of Putrefaction" i "Symphonies Of Sickness" to dziś pomniki grindu tej samej wielkości, co "Scum" i dwójka Napalm Death. Jednak później powstały w Liverpoolu Carcass zaczął dryfować coraz mocniej w stronę melodyjnego death metalu.



Po wydaniu albumu "Swansong" (1996) kapela Billa Steera i Jeffa Walkera zniknęła ze sceny, by powrócić na nią kilkanaście lat później, w stylu znanym z trzech albumów z lat 90. XX wieku. Po reaktywacji formacja wydała w 2013 roku album "Surgical Steel" i EP-kę "Surgical Remission / Surplus Steel" (2014). W składzie Carcass nie było już Michaela Amotta, który odbył z kolegami trasę reaktywacyjną, by później powrócić do własnej kapeli, Arch Enemy. Jego obowiązki przejął najpierw Ben Ash, którego w 2018 roku zastąpił Tim Draper (kiedyś także w Angel Witch i Savage Messiah), a na perkusji gra Daniel Wilding.

Clip Carcass Livestock Marketplace (OFFICIAL LYRIC VIDEO)

W 2019 r. Trivium (USA) obchodzić będzie swoje 20-lecie. Na czele ekipy z Orlando stoi Matt Heafy, wokalista, gitarzysta i główny kompozytor zespołu. Twórczość formacji to połączenie thrashu, metal core'a i melodyjnego death metalu.

Amerykanie na Mystic Festival promować będą wydany w 2017 roku album "The Sin And The Sentence". Wyjątkowy, bo pierwszy w historii zespołu, na który wszystkie teksty napisał basista Paolo Gregoletto.

Przystanek Woodstock 2017: Trivium 1 10 Przystanek Woodstock 2017: Trivium Autor zdjęcia: Damian Mękal Źródło: WOŚP 10

Powerwolf powstał w niemieckim Saarbrücken w 2003 roku z inicjatywy braci Charlesa (gitara basowa) i Matthew (gitara) Greywolfów. Niebawem dołączył do nich klawiszowiec Falk Maria Schlegel. Tak powstał zarząd watahy z Zagłębia Saary, niezmienny aż do dziś.

Panowie kochają horrory o gotyckim charakterze, krwawe i mroczne mityczne opowieści, chociażby o hrabim Draculi, aczkolwiek nie stronili również od humoru. Muzycznie najbliżej im było do klasycznego heavy z turbodoładowaniem oraz power metalu. Wydany w lipcu 2018 roku "The Sacrament Of Sin" został nagrany przez Wilków z Saarbrücken w szwedzkim studiu Fascination Street z Jensem Bogrenem (m.in. Arch Enemy, Amon Amarth, Kreator).

Clip Powerwolf Killers With The Cross

Historia Municipal Waste (USA) sięga 2001 roku. Wtedy znany z Bat gitarzysta Ryan Waste i dający gardła w Iron Reagan wokalista Tony Foresta, postanowili założyć kapelę, w której mogliby tworzyć muzyczny hałas w estetyce powstałej z pomieszania thrash metalu i crossovera. Dorobek Amerykanów zamyka "Slime And Punishment" (2017) z gościnnym udziałem Vinny'ego Stigmy z Agnostic Front.

Clip Municipal Waste Slime and Punishment

Informacje o drugim headlinerze, kolejnych artystach oraz sprzedaży biletów jednodniowych zostaną podane wkrótce.

Ceny karnetów:

Płyta - 489 zł

Sektory A - 539 zł

Sektory C - 439 zł

Płyta nie będzie podzielona na strefę Golden Circle czy Early Birds.

Karnety upoważniają do wejścia na oba festiwalowe dni.