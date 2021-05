Louis Tomlinson: Dwa koncerty w Polsce w 2022 r. [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Po raz kolejny znany z grupy One Direction wokalista Louis Tomlinson przełożył swoją trasę koncertową z powodu pandemii koronawirusa. Okazuje się, że w Polsce odbędą się nie jeden, a dwa występy.

Louis Tomlinson w 2022 r. dwukrotnie wystąpi w Polsce /Zach Pagano/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Pandemia koronawirusa mocno pokrzyżowała plany całej branży muzycznej. Większość zagranicznych gwiazd przekłada swoje trasy koncertowe na 2022 r. Jest wtedy nadzieja, że dzięki szczepionkom sytuacja na tyle się ustabilizuje, że możliwe będą masowe imprezy.

Znany z niezwykle popularnego boysbandu One Direction Louis Tomlinson w styczniu 2020 r. wypuścił swój pierwszy solowy album "Walls". Debiut Brytyjczyka przyniósł 12 piosenek, w tym przebojowe single "Two of Us" oraz "Kill My Mind".

W ramach promocji tego materiału wokalista wystąpi w Warszawie (Torwar, 13 kwietnia 2022 r.) i Poznaniu (MTP Hala 5, 14 kwietnia 2022 r.).

Clip Louis Tomlinson Back to You - ft. Bebe Rexha, Digital Farm Animals

14 maja ruszy wymiana biletów na koncert w stolicy, a także sprzedaż wejściówek na dodatkowy koncert w Poznaniu.

Praca nad solowym materiałem przeciągała się m.in. ze względu na osobiste tragedie, których doświadczył Tomlinson. Przypomnijmy, że jego matka Johannah Deakin w grudniu 2016 r. zmarła na białaczkę w wieku zaledwie 43 lat.

Clip Louis Tomlinson Kill My Mind

Z kolei w marcu 2019 r. nagle zmarła jego 18-letnia siostra - Felicite Tomlinson. Przyczyną śmierci nastolatki było przedawkowanie narkotyków, które zażyła wraz z mieszanką silnych leków. Dziewczyna wpadła w nałóg po śmierci swojej matki.