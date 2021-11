Justin Bieber wystąpi w Polsce 25 marca 2023 roku w ramach trasy "JUSTICE WORLD TOUR", która potrwa od maja 2022 roku do marca 2023 roku. Artysta zawita w tym czasie na pięć kontynentów. Ostatnio muzyk występował w Polsce w 2016 roku. Organizatorzy, Prestige MJM, zapowiadają jego koncert "jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń 2023 roku w Polsce".

Justin Bieber w Tauron Arena Kraków - 11 listopada 2016 r. 1 / 22 Justin Bieber na koncercie w Krakowie Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

Bieber w ramach trasy odwiedzi ponad 20 krajów i da ponad 90 koncertów.



"Justin Bieber to bez wątpienia najbardziej rozpoznawalna postać współczesnego świata rozrywki. Zarówno jego nowe, jak i starsze hity takie jak: "Peaches", "Love yourself", "Sorry", czy "Baby" od lat biją wszelkie rekordy popularności. Nie ma drugiego artysty, który tak jak on zamieniałby każdy projekt, którego dotyka, w czyste złoto, zachwycając przy tym grono tak oddanych mu fanów" - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert Justina Biebera w Krakowie.

Album "Justice" został odsłuchany blisko dziewięć miliardów razy na całym świecie, a single poprzedzające premierę płyty takie jak: "Anyone", "Lonely" czy "Holy" zdobyły dwa miliardy odtworzeń, stając się hitami. Najnowszy duet Justina z Kid LAROI "Stay", wydany w lipcu tego roku, stał się numerem, który najszybciej w historii zdobył miliard odtworzeń na Spotify.

Clip Justin Bieber Ghost

"Ciężko pracujemy nad tym, żeby ta trasa była najlepszą do tej pory. Nie mogę doczekać się koncertów, a przede wszystkim kontaktu z moim fanami "- mówił Justin Bieber tuż po ogłoszeniu amerykańskiej części Justice World Tour.

Okazało się, że przedsprzedaż (dostępna tylko dla klientów Prestige MJM, którzy posiadają konto na platformie Bilet Serwis z aktywną funkcją newslettera) przyciągnęła tylu fanów, że strona bileterii przestała działać. Internauci w komentarzach zgłaszali wiele problemów z "upolowaniem" wejściówek. Wiele biletów jest już niedostępne, część fanów czeka na wejście na stronę (kilkaset osób w kolejce).



Do sprzedaży ogólnej bilety trafią natomiast 19 listopada 2021 r. o 10:00.



Justin Bieber. Koncert w Polsce - bilety, ceny, miejsce

Poprzedni koncert Justina Biebera w Polsce również odbył się w Tauron Arenie Kraków - 11 listopada 2016 roku.

Najtańsze wejściówki zaczynają się od 310 zł. Najdroższy pakiet VIP1 kosztuje 4778 zł.