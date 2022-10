Joss Stone na początku 2023 r. wyruszy w trasę koncertową "20 Years of Soul" po Europie, zabierając publiczność w muzyczną podróż po swoich najnowszych utworach i ponadczasowych hitach. W ten sposób pragnie uczcić 20 lat na scenie.

Dwa koncerty w Polsce odbędą się 27 lutego w Warszawie (Teatr Wielki - Opera Narodowa) i 1 marca we Wrocławiu (Narodowe Forum Muzyki). Bilety trafiły już do sprzedaży.

Brytyjska wokalistka nie miała jeszcze 19 lat, gdy mogła się pochwalić wynikiem ponad 7 mln sprzedanych płyt, występami u boku The Rolling Stones, Eltona Johna, Steviego Wondera, Jamesa Browna i na wielkim koncercie Live 8.

Przez 20 lat na scenie wydała osiem albumów, zdobyła Brit Awards, a kilkakrotnie była nominowana do Grammy. Współtworzyła też gwiazdorski projekt SuperHeavy, w składzie którego znaleźli się również Mick Jagger (The Rolling Stones), Damian Marley, Dave Stewart (połowa Eurythmics) i A.R. Rahman (twórca muzyki do obsypanego nagrodami filmu "Slumdog. Milioner z ulicy").

Przed wybuchem pandemii starała się odwiedzić z koncertami wszystkie kraje na świecie. W sumie dała 200 występów w tym w m.in. Korei Północnej czy pogrążonej w wojnie Syrii.

Na ostatnim albumie "Never Forget My Love" połączyła soulowy wokal, z reggae, world music i hip hopem. Pisząc i produkując muzykę wraz ze swoim długoletnim przyjacielem i współpracownikiem Dave'em Stewartem, postanowiła stworzyć album pełen tego, co sama nazywa "dorosłymi, celowymi piosenkami".

"Pomyślcie o Dusty Springfield, Burcie Bacharachu, Dionne Warwick - tego rodzaju klasycznych, ponadczasowych piosenkach. Pomyślcie o długich rękawiczkach i sukience" - podkreśla wokalistka.

