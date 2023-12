Inquisition powraca do Polski! Będą promować nowy album [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Pierwsza od czterech lat płyta powstałego w Kolumbii duetu tworzonego przez urodzonych w USA Dagona (wokal/gitara) i Incubusa (perkusja) powstała w słynnym waszyngtońskim studiu Roberta Langa. Miks i mastering odbyły się w studiu AC w Los Angeles pod okiem odpowiedzialnego za całą produkcję Alejandro Corredora. Autorem okładki jest, po raz kolejny, francuski artysta Vincent Fouquet (Above Chaos).

Dziewiąty longplay działającego od lat w Seattle Inquisition ujrzy światło dzienne 26 stycznia 2024 roku nakładem Agonia Records. Wytwórni z Piły szykuje szeroki wachlarz edycji, w tym CD, winyl i kasetę, odsłonę cyfrową oraz specjalne boksy.

Inquisition powraca do Polski. Gdzie "Titans Of Darkness Tour 2024"? [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W przyszłym roku Inquisition wyruszy w europejską "Titans Of Darkness Tour 2024". W jej ramach grupa wystąpi 20 kwietnia 2024 roku w klubie Rudeboy w Bielsko-Białej. U boku Inquisition zobaczymy Szwedów z Demonical. Bilety na imprezę organizowaną przez Black Silesia Productions trafią do sprzedaży 1 stycznia 2024 r.

Nowy materiał Inquisition pilotuje singel "A Hidden Ceremony Of Blood And Flesh". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo youtube

Inquisition - szczegóły albumu "Veneration Of Medieval Mysticism And Cosmological Violence":

1. "Witchcraft Within A Gothic Tomb"

2. "Crown Of Light And Constellations"

3. "A Hidden Ceremony Of Blood And Flesh"

4. "Force Of Death Is The Force Of Life"

5. "Memories Within An Empty Castle In Ruins"

6. "Primordial Philosophy And Pure Spirit"

7. "Infinity Is The Aeon Of Satan"

8. "Pathway Of Light Is A Pathway To Fire"

9. "Light Of My Dark Essence"

10. "Secrets From The Wizard Forest Of Forbidden Knowledge"

11. "Sorcery Through Crystal Eyes In Search Of The Devil"

12. "Veneration Of Medieval Mysticism And Cosmological Violence"

13. "Lord Of Absolute Darkness And Infinite Light".