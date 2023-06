In Twilight's Embrace: Jesienna trasa po Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

W jej ramach blackmetalowcy z Wielkopolski zagrają w ośmiu polskich miastach. Trasa rozpocznie się 16 listopada we Wrocławiu, by zakończyć swój bieg 26 listopada w Warszawie. U boku In Twilight's Embrace zobaczymy stołeczną punkową formację Jad, a także gości, których nazwy nie zostały jeszcze ujawnione.



Bilety na krajowe koncerty poznaniaków dostępne są w cenie 70 zł.



Przypomnijmy, że "Lifeblood", szósty album In Twilight's Embrace, miał swą premierę w maju 2022 roku nakładem Malignant Voices.



Promujący tę płytę teledysk do utworu "Smoke And Mirrors" możecie zobaczyć poniżej:



Clip In Twilight's Embrace Smoke and Mirrors

Oto harmonogram jesiennej trasy In Twilight’s Embrace po Polsce:

16.11. - Wrocław (Łącznik)

17.11. - Łódź (Wooltura)

18.11. - Rzeszów (Rzeszowskie Piwnice)

19.11. - Kraków (Zaścianek)

23.11. - Poznań (2 Progi)

24.11. - Gdynia (Ucho)

25.11. - Toruń (NRD)

26.11. - Warszawa (Hydrozagadka).