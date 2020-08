Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski. Oglądaj koncert w Interii! [NA ŻYWO]

Od godziny 20:00 na stronach Interii oraz w Polsacie możecie oglądać transmisję na żywo z koncertu Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski, będący finałem tegorocznego Earth Festivalu w Uniejowie.





Koncert Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski to widowisko będące zwieńczeniem dwudniowego Earth Festivalu w Uniejowie, organizowanego dzięki inicjatywie For Earth For Us we współpracy z Telewizją Polsat, Stowarzyszeniem Program Czysta Polska oraz Uzdrowiskiem Termalnym Uniejów i Termami Uniejów.

W koncercie zdecydowały się wziąć udział gwiazdy, którym bliskie są działania na rzecz ochrony środowiska. Ideą wydarzenia jest inspirowanie oraz uświadamianie społeczeństwa jak w prosty sposób można wprowadzić zmiany na lepsze, dla dobra naszej planety i przyszłych pokoleń.

Wśród wykonawców zaproszonych na Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski znaleźli się: Kayah, Ewa Farna, Beata Kozidrak i Bajm, Golec uOrkiestra, Enej, LemON, Kamil Bednarek, Sanah, Natalia Nykiel, Viki Gabor czy Mrozu.



Prowadzącymi "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" są: Karolina Gilon, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz.