"Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski". Kto wystąpi w koncercie Polsatu?

23 sierpnia w ramach "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" odbędzie się specjalny koncert transmitowany przez telewizję Polsat. Na scenie pojawi się plejada gwiazd. Zobaczcie, kto wystąpi!

Beata Kozidrak wystąpi na kolejnej edycji Earth Festival /Adam Staszkiewicz /East News

Koncert "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" to widowisko będące zwieńczeniem dwudniowego festiwalu, w dniach 22-23 sierpnia, organizowanego dzięki inicjatywie For Earth For Us we współpracy z Telewizją Polsat, Stowarzyszeniem Program Czysta Polska oraz Uzdrowiskiem Termalnym Uniejów i Termami Uniejów.

Na scenie wystąpią gwiazdy, którym bliskie są działania na rzecz ochrony środowiska. Ideą wydarzenia jest inspirowanie oraz uświadamianie społeczeństwa jak w prosty sposób można wprowadzić zmiany na lepsze, dla dobra naszej planety i przyszłych pokoleń.

Na scenie w Uniejowie siły połączą doświadczeni artyści z tymi, którzy swoją energią podbijają serca polskiej publiczności.



Wideo Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski” w Polsacie 23 sierpnia

Podczas koncertu "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" zaśpiewają m.in.: Kayah, Ewa Farna, Beata Kozidrak i Bajm, Golec uOrkiestra, Enej, LemON, Kamil Bednarek, czy Mrozu. Widzowie będą mogli bawić się przy utworach sanah, która piosenkami "Szampan" czy "Sama" skradła serca słuchaczy.

Usłyszymy również: Natalię Nykiel i Viki Gabor. Koncert "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" poprowadzą: Karolina Gilon, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz.

Transmisja koncertu odbędzie się 23 sierpnia o godzinie 20 w Polsacie.