Dreamstate Europe 2020 w Gliwicach: Poznajcie nowe gwiazdy psy-trance [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Organizatorzy drugiej polskiej odsłony Dreamstate Europe - jednego z największych trance'owych festiwali na świecie - ogłosili kolejnych wykonawców. Tym razem do składu imprezy (18 kwietnia 2020 r. w Arenie Gliwice) dołączyły gwiazdy nurtu psy-trance.

Alpha Portal będzie jedną z gwiazd Dreamstate 2020 w Gliwicach /materiały prasowe

Podczas Dreamstate Europe 2019 w Arenie Gliwice bawiło się 10 tysięcy fanów muzyki trance dla których wystąpiło 18 światowych gwiazd, m.in. Paul Van Dyk, Paul Oakenfold, Markus Schulz, Menno de Jong, Giuseppe Ottaviani i Alpha 9.

Wideo Giuseppe Ottaviani Live @ Dreamstate Europe 2019

Festiwal narodził się w USA z inicjatywy Insomniac - największej na świecie agencji, związanej z muzyką elektroniczną, odpowiedzialnej między innymi za Electric Daisy Carnival (EDC), Escape Halloween czy Beyond Wonderland.

Początki Dreamstate to koncert w San Bernardino w Kalifornii w2015 roku. W line upie znalazły się takie gwiazdy jak Ace Ventura, Giuseppe Ottoviani, Paul Oakenfold, Paul Van Dyk, John O'Callaghan, Ally&Filla, Astrix. Po niespełna 5 latach festiwal obecny jest m.in. w Meksyku, Kanadzie, Australii i większości stanów USA.

Do tej pory ogłoszono, że podczas Dreamstate Europe 2020 wystąpią Markus Schulz, Craig Connelly, Simon O'Shine, Adina Butar, Haliene, AA Meeting, Giovanni Ottaviani, Cosmic Gate i Key 4050.

Teraz organizatorzy ujawnili, że w składzie imprezy pojawią się też gwiazdy nurtu psy-trance. Psychodeliczne dźwięki, które oscylują w granicach 138-144 BPM opanowały świat, dzięki czemu organizowane są nawet stricte psy-trance'owe festiwale.



Kilka karmicznych spotkań w studiu zaowocowało narodzinami projektu Alpha Portal. Dzięki temu muzyczni bracia Avi Shmailov (alias Astrix) i Yoni Oshrat (alias Ace Ventura) z impetem wkroczyli na scenę muzyki elektronicznej.

Wideo Dimension 005 - Compiled by Alpha Portal [Full Album]

Ace Ventura to jeden z największych i najbardziej zapracowanych artystów na scenie progresywnej i psytrance. Jest również zaangażowany w kilka bardzo popularnych projektów: Alpha Portal (z Astrix), Easy Riders (z Rocky Tilbor), Liquid Ace (z Liquid Soul) oraz Zentura (z Zen Mechanics). Wraz z Liquid Soul stworzył Psy-Nation, globalną serię imprez Psytrance oraz Psy-Nation Radio, comiesięczny podcast muzyczny i kulturalny Psytrance.

Yoni Oshrat od najmłodszych lat był przesiąknięty muzyką. Jego ojciec jest jednym z najbardziej znanych izraelskich kompozytorów i songwriterów. Nikogo nie zdziwiło, że Yoni postanowił zajmować się muzyką zawodowo. Zaczynał od produkcji muzyki do programów telewizyjnych i filmów. W połowie lat 90. odkrył młodą jeszcze wtedy scenę trance. Pierwsze kroki jako DJ stawiał razem ze swoim przyjacielem DJ Goblinem. Wspólnie stworzyli projekt Children of the Doc, który potem zmienił się w PsySex.



Po kilku latach intensywnych tras koncertowych na imprezach i festiwalach na całym świecie, muzyka Yoni zaczęła zmieniać się w coraz "groźniejszą". W 2006 roku rozpoczął dwa solowe projekty - Schatsi i Ace Ventura. Znacznie więcej uwagi poświęcono projektowi Ace Ventura. Dzięki połączeniu twardych motywów tanecznych znanych z PsySex z głębszymi wpływami progresywnego transu, projekt Ace Ventura stał się wielkim sukcesem. W 2007 roku wydał debiutancki album solowy w Iboga Records. "Rebirth" było bez wątpienia jednym z największych wydarzeń muzycznych roku. Ace Ventura wygrał dzięki niemu Beatport Music Awards w 2008 roku w kategorii Psytrance.

Powtórzył ten sukces rok później dzięki albumowi "Re: Boot" z remiksami wiodących artystów z różnych gatunków. Na kolejny autorski materiał fani czekali aż do 2015 roku. "Paradise Engineering" był kolejnym wielkim sukcesem, który zaowocował światową trasą koncertową.

Wideo Ace Ventura & Astrix - Pranava

Astrix to artysta, którego nie trzeba przedstawiać fanom muzyki trance. Jest jednym z wiodących producentów i DJ-ów na świecie. Od ponad dekady niesie swoje muzyczne przesłanie psychodelicznego, podnoszącego na duchu trance'u do każdego zakątka świata. Gra w największych klubach, na odległych plażach, wielkich festiwalach i niszowych wydarzeniach.

Wideo Vini Vici & Astrix - Adhana

Organizatorzy Dreamstate w 2020 r. szykują dodatkowy dzień imprezy - w piątek 17 kwietnia 2020 r. w mniejszej hali gliwickiej Areny odbędzie się oficjalne "before party" - Dreamstate PresentsMenno Solo. Gwiazdą będzie holenderska legenda muzyki trance - Menno de Jong.

Bilety do sprzedaży trafią 6 listopada.