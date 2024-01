Wydany pod koniec września 2023 r. "Jailbreak" to zarazem pierwszy longplayem death/thrashowego kwartetu, na którym Prika Amaral, brazylijska gitarzysta i założycielka Nervosy, pełni również obowiązki wokalistki. U jej boku w aktualnym składzie grupy powstałej w Sao Paulo znajdują się bułgarska perkusistka Michaela Naydenova oraz dwie Greczynki: basistka Hel Pyre i gitarzystka Helena Kotina.



Nowy materiał Nervosy wyprodukował ponownie Argentyńczyk Martin Furia, który od 2021 roku jest także gitarzystą pionierów teutońskiego thrashu z Destruction. Okładkę zaprojektował brazylijski artysta Alcides Burn.

W utworze "Superstition Failed" zaśpiewała gościnnie Lena Scissorhands, wokalistka mołdawskiej grupy Infected Rain, a w kompozycji "When The Truth Is A Lie" zagrał Gary Holt, gitarzysta Exodus, żywej legendy thrash metalu znad Zatoki San Francisco, oraz były koncertowy muzyk Slayera.

Nervosa: Gdzie odbędzie się koncert w Polsce?

Przez blisko 15 lat działalności Nervosa występowała na światowych trasach u boku największych metalowych nazw, gościła na najważniejszych festiwalach (w tym m.in. Wacken Open Air, Gefle Metal Festival, Brutal Assault).

Początek nowego roku dla Nervosy to czas niezwykle intensywny - zespół wyruszy w podróż po Europie najpierw z Decapitated i Incantation, a następnie z Exhorder, a 28 czerwca wystąpi na headlinerskim koncercie w krakowskim klubie Gwarek.