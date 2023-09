"Jesteśmy mieszanką folku, elektro, punka, techno, dubstepu i hiszpańskiego popu. Brzmimy jakby The Velvet Underground i The Gypsy Kings cofnęli się do lat 80. i nagrali płytę w Pirenejach we współpracy ze Skream, Madlib i Luciano" - mówią w wywiadach muzycy Crystal Fighters.

Utwory grupy to przepis na doskonałą imprezę taneczną, a żywiołowe koncerty, podczas których, ubrani w stroje ludowe artyści wciągają publiczność do wspólnej zabawy, uznane są przez krytyków piszących dla "The Guardian", "Artrocker" czy "Skiddle" za obowiązkowy punkt dla wszystkich fanów muzyki na żywo.

Muzycy brytyjsko-baskijskiego kolektywu w czasie pandemii byli porozrzucani po różnych kontynentach. Wówczas zaczęli zastanawiać się czego w ostatnich latach brakowało w ich muzyce i tak powstał "Light+" - album napisany dla nich samych, mający jednocześnie zapewnić fanom odświeżający powrót do fundamentalnych wartości grupy. W rezultacie materiał wypełniony jest mieszanką różnych pomysłów - od rave’owych momentów, przez odrobinę rytmów Cumbia po słodkie, popowe melodie.

Do sieci trafił już m.in. singel "Manifest" .



Clip Crystal Fighters Manifest

W ramach promocji nowego materiału na początku 2024 r. zespół ruszy w europejską trasę. 23 lutego 2024 r. grupa pojawi się w klubie Progresja w Warszawie. Sprzedaż biletów ruszy 29 września o godzinie 10:00.