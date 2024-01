Becky Hill na koncercie w Polsce! Jej utwory podbijają listy przebojów

Jest bez wątpienia jednym z najbardziej wyjątkowych talentów w Wielkiej Brytanii, zdobywając dwie nagrody BRIT Awards, osiemnaście singli Top 40 i miliardy streamów. Jej występ na żywo po raz kolejny pokaże sprawność wokalną, urzekającą prezencję sceniczną i zdolność do tworzenia więzi z fanami.

W ostatnich miesiącach Becky Hill ( posłuchaj! ) budowała napięcie związane z wydaniem swojego drugiego albumu w 2024 roku, po raz pierwszy powracając na listy przebojów z utowrem "Side Effects", który zajął pierwsze miejsce w Spotify's New Music Friday. Następnie współpracowała z tytanami drum & bass Chase & Status przy utworze "Disconnect", który osiągnął szóste miejsce w Wielkiej Brytanii i niedawno uzyskał certyfikat Gold. Utwór ten dołączył do jej katalogu hitów Top 10, który obejmował również "Gecko (Overdrive)" z Oliverem Heldensem, "Wish You Well" z Sigalą,"Remember" z Davidem Guettą i "Crazy What Love Can Do" z Guettą i Ellą Henderson.

Te piosenki były siłą napędową jej szerszych osiągnięć. Jej pierwszy album "Only Honest On The Weekend" z2021 roku zadebiutował na 7. miejscu i uzyskał certyfikat Gold, dodając do jej sukcesów aż cztery podwójne platynowe single.

Oprócz dwóch nagród BRIT, Becky zdobyła również dwie nagrody ASCAP London Music Awards za "False Alarm" i "Lose Control", a także nagrodę dla najlepszej artystki na O2 Silver Clef Awards w 2022 roku. Jej międzynarodowy sukces osiągnął nowy poziom w 2022 roku dzięki czterem hitom numer 1 w postaci "Run" z Galantisem, "Crazy What Love Can Do" z Davidem Guettą i Ellą Henderson, "History" z Joelem Corrym i "Words".

Becky Hill na koncercie w Polsce

Po spędzeniu zeszłorocznego lata na prawie każdym dużym festiwalu, jaki można sobie wyobrazić (Glastonbury, Reading, Leeds, TRNSMT, Creamfields), Becky niedawno ogłosiła swoją pierwszą w historii trasę koncertową w Wielkiej Brytanii i Irlandii w październiku 2024 roku, sprzedając ponad 80 000 biletów w ciągu trzech dni. Popyt na bilety był tak duży, że następnie potwierdziła drugą serię dat, tym razem z serią letnich koncertów na świeżym powietrzu.



Wiosną 2024 przyjedzie również do Polski. 15 kwietnia zagra w warszawskim Palladium.