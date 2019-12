Audioriver ogłasza pierwszych artystów. Wśród nich Orbital

Organizatorzy Audioriver odkrywają pierwsze karty 15. edycji festiwalu.

Gorgon City będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji Audioriver /Ollie Millington/Redferns /Getty Images

Pierwszym potwierdzonym headlinerem Audioriver 2020 jest Orbital. To jeden z najważniejszych projektów w światowej muzyce elektronicznej, który zyskał ogromną popularność w latach 90. i choć potem kończył swoją działalność, ponownie wracał do wspólnego koncertowania. W 2019 r. minęło 30 lat od ich debiutanckiego wydawnictwa pt. "Chime".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doruntina I Burn 4 U

Reklama

W Płocku wystąpią także inne utalentowane duety z Wielkiej Brytanii, choć reprezentują zupełnie inne pokolenie niż Orbital. BICEP tworzą Matt BcBriar i Andy Ferguson. Debiutancki album wydali w 2017 r.

Po sukcesie krążka, Matt i Andy wystąpili na takich festiwalach, jak Coachella, Glastonbury, Sonar czy Primavera.

Gorgon City to także jeden z topowych projektów brytyjskiej elektroniki, który w ciągu ostatnich lat odniósł sukces dzięki połączeniu basowej muzyki house, chwytliwych melodii i charakterystycznych wokali.

Audioriver 2016 (29 - 31 lipca 2016 r.) 1 / 23 Publiczność pierwszego dnia festiwalu Źródło: materiały prasowe Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

Najbardziej znane hity duetu (m.in. "Imagination", "Ready For Your Love" czy "Real Life") pochodzą z dwóch studyjnych albumów pt. "Sirens" i "Escape".

Kolejnym wykonawcą będzie Mathame. To relatywnie nowy projekt na scenie, który zyskał rozgłos m.in. dzięki utworom "Skywalking" i "Nothing Around Us" - obie produkcje trafiały do setów wielu elektronicznych gwiazd, na czele z Tale Of Us.



Artystą, który działa na scenie dużo dłużej od Mathame, jest Len Faki. To doskonały DJ, producent oraz twórca cenionej wytwórni Figure.

VTSS to z kolei jedna z najciekawszych polskich producentek, o której głośno również m.in. za Oceanem, bowiem dołączyła niedawno do nowojorskiego kolektywu Discwoman.

To nie koniec, jeśli chodzi o mocniejsze brzmienia elektroniki. Paula Temple od lat pokazuje światu autorską wizję techno, współpracując chociażby z R&S Records czy 50 Weapons, a SNTS słynie z surowych, pełnych mroku produkcji i występów live. Na Audioriver Paula Temple oraz SNTS zagrają wspólnie i będzie to ich pierwszy występ takiej formule w naszym kraju.

Na festiwalu co roku pojawiają się także przedstawiciele ścisłej czółówki sceny drum & bass. High Contrast jest znany fanom gatunku od wielu lat, m.in. dzięki remiksom utworów Adele czy Imogen Heap. Na Audioriver usłyszymy Brytyjczyka w wyjątkowej odsłonie - wystąpi na scenie wraz z kilkuosobowym zespołem.



Wideo Adele - Hometown glory (High Contrast remix)

Następna gwiazda - Spor to także ceniony producent, specjalizujący się w mocniejszych brzmieniach drum & bass.

CENY KARNETÓW I DATY ZMIAN:

21 listopada - 22 grudnia: karnet 2-dniowy - 220 zł, karnet 3-dniowy - 300 zł

23 grudnia - 2 lutego: karnet 2-dniowy - 260 zł, karnet 3-dniowy - 340 zł,

3 lutego - 5 kwietnia: karnet 2-dniowy - 290 zł, karnet 3-dniowy - 370 zł,

6 kwietnia - 7 czerwca: karnet 2-dniowy - 320 zł, karnet 3-dniowy - 400 zł,

8 czerwca - 20 lipca: karnet 2-dniowy - 350 zł, karnet 3-dniowy - 430 zł,

21 lipca - 24 lipca: karnet 2-dniowy - 380 zł, karnet 3-dniowy - 460 zł.

Festiwal Audioriver odbędzie się w Płocku w dniach 24-26 lipca 2020 r.