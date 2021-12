Nie tylko "Last Christmas": 10 nieoczywistych piosenek o Bożym Narodzeniu

Przychodzimy jednak na ratunek! Na odtrutkę polecamy wam 10 nieoczywistych bożonarodzeniowych kawałków, które sprawią, że znów polubicie Mikołaja, i nie będziecie chcieli zrobić mu krzywdy.



Bob Dylan - "Must Be Santa"

Tak, tak, król amerykańskiego folku i bluesa ma na swoim koncie świąteczną piosenkę! I to jaką! "Must Be Santa" w USA kojarzone są zazwyczaj z występami świątecznymi uczniów w szkołach podstawowych, jednak zdobywca Nagrody Nobla przerobił ją na pełnoprawną "dorosłą wersję" z rytmicznym polotem i solidną, zwariowaną dawką akordeonu.

Clip Bob Dylan Must Be Santa

Ramones - "Merry Christmas (I Don't Want To Fight Tonight)"

Ramones byli obdarzeni specyficznym poczuciem humoru. Wykorzystali je m.in. do nagrania kawałka, który szydzi ze "świątecznej atmosfery" przy rodzinnym stole, gdzie każdy kłóci się z każdym i wytyka sobie każdą najmniejszą drobnostkę. Oczywiście wszystko to utrzymane w punkowym, beztroskim klimacie.

Clip The Ramones Merry Christmas (I Don't Want to Fight Tonight)

Anna Maria Jopek i Pat Metheny - "Biel"

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć polskiego akcentu. Anna Maria Jopek nagrała naprawdę sporo gwiazdkowych numerów. W 1999 podarowała nam nawet kolędowy album "Dzisiaj z Betleyem" (całość produkował Paweł Betley, stąd taki, a nie inny tytuł). Jednak piosenka "Biel" nie pochodzi z tego krążka, tylko z wypuszczonej w 2008 roku płyty "Upojenie". Akustyczna gitara - za którą stoi Pat Metheny i kojący głos Jopek - idealna rzecz na skołatane przedświąteczną, zakupową gorączką nerwy.

Wideo Anna Maria Jopek - Biel

No Doubt - "Oi To The World"

Potrzebujecie silnej motywacji do zrobienia tych wszystkich zakupów i wybór odpowiednich prezentów? W takim razie zarzućcie sobie "Oi To The World" amerykańskiej formacji No Doubt! Ten ska-punkowy zastrzyk szalonej energii z miejsca postawi was na nogi.

Clip No Doubt Oi To The World

Johnny Cash - "I Heard the Bells on Christmas Day"

Ta naprawdę wspaniała świąteczna piosenka powstała w 1963 roku i została oparta na wierszu Henry'ego Wadswortha Longfellowa pochodzącego z roku 1863. Swojego czasu był to prawdziwy hit w Stanach Zjednoczonych, u nas jednak ta spokojna, wyciszająca ballada nigdy nie przebiła się do "głównego, świątecznego nurtu". Sprawdźcie koniecznie!



Wideo I Heard the Bells On Christmas Day

Dorota Miśkiewicz i Artur Andrus - "Bambino jazzu"

Ten utwór duetu Doroty Miśkiewicz i Artura Andrusa ma na YouTube ponad milion odtworzeń. I to nieprzypadkowo, "Bambino jazz" to z miejsca wpadająca w ucho, urokliwa i żartobliwa jazzowa produkcja, która przysporzy uśmiechu niejednemu świątecznemu marudzie.

Clip Dorota Miśkiewicz Bambino jazzu - i Artur Andrus

House of Heroes - "Christmas Morning"

"Christmas Morning" to słodka piosenka miłosna z rodzaju tych, które zachęcają nas do spojrzenia na święta podobnie, jak wtedy, gdy byliśmy mali, kiedy święta te były przepełnione tajemnicą, magią i unoszącą się w mroźnym powietrzu cudownością.

Wideo House of Heroes - Christmas Morning (Official Audio)

Elvis Presley & Martina McBride - "Blue Christmas"

Król rock'n'rolla nagrał "Blue Christmas" w towarzystwie swojej uroczej koleżanki po fachu w 1957 roku. Co ciekawe już wtedy był to cover! Oryginalna wersja została nagrana przez Doye O'Dela w 1948. Na warsztat ten bożonarodzeniowy song wzięli później m.in. The Beach Boys, Celine Dion i The Lumineers.

Clip Elvis Presley Blue Christmas - & Martina McBride

Run D.M.C. - "Christmas in Hollis"

Gwiazdka w rytmie hip hopu? Czemu by nie! Run D.M.C. w swoim klimacie snują rapowaną opowieść o tym, jak postanowili być dobrzy w świątecznym okresie i... nie napadać na Świętego Mikołaja, żeby ukraść mu wszystkie prezenty. Cóż, najwyraźniej Wigilia ma w sobie tę moc, która sprawia, że nawet największe muzyczne łobuzy zamieniają się w aniołki.



Clip Run DMC Christmas In Hollis

Blink 182 - "I Won't Be Home For Christmas"

Na koniec zostawiliśmy sobie antyświąteczny gitarowy hymn wyśmiewający komercjalizację Bożego Narodzenia i nadmierny konsumpcjonizm. "Nadszedł czas, aby być miłym dla ludzi, których nie możesz znieść przez cały rok / Jestem coraz bardziej zmęczony tym całym świątecznym" - śpiewają chłopaki z Blinka i cóż, pewnie dużo racji. Co ciekawe, piosenka ta została szczególnie dobrze przyjęta w Kanadzie, gdzie pozostała na pierwszym miejscu przez pięć kolejnych tygodni w 2001 roku.

Wideo Blink-182 - Won't Be Home For Christmas

A na koniec - jak "Kevin sam w domu" w Polsacie - "Last Christmas" Wham!