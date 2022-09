Hilary Duff: Amerykańskie marzenie

Wiele gwiazd Disneya - jak Selena Gomez, Demi Lovato czy Jonas Brothers - po wielkich sukcesach w serialach czy filmach, z równym powodzeniem rozwijało karierę muzyczną. Ale to aktorka i wokalistka Hilary Duff przecierała im szlaki, umiejętnie wykorzystując popularność zdobytą na małym ekranie.

28 września 2022 r. ukończyła 35 lat, obecnie poświęca się wychowaniu trójki dzieci, a jej kariera to typowy przykład "amerykańskiego marzenia".

Hilary Duff zaczęła pracować w wieku 6 lat

Co prawda Hilary Duff popularność zdobyła mając 14 lat, gdy zagrała główną rolę w popularnym serialu "Lizzie McGuire" Disneya, ale pierwsze kroki w branży rozrywkowej stawiała już w wieku lat sześciu. Wtedy to po raz pierwszy występowała przed publicznością - jako tancerka w lokalnej produkcji teatralnej. Mając 8 lat, przeniosła się z mamą i starszą siostrą Haylie do Los Angeles - ojciec pozostał w rodzinnym Teksasie, bo prowadził własną firmę (dużą sieć sklepów).

To właśnie Haylie chciała spróbować sił w show-biznesie, więc Hilary musiała pojechać z nią. Finalnie okazało się, że to właśnie jej się udało zrobić dużo większą karierę, choć i siostra całkiem dobrze sobie radziła, choć obsadzano ją głownie w rolach drugoplanowych.

Hilary Duff uczyła się w domu

W momencie przeprowadzki do Los Angeles pojawił się problem szkolnej nauki. W rodzinnym Houston Hilary Duff ukończyła drugą klasę podstawówki, ale w nowym miejscu nie było szans na normalną naukę, Dlatego jej mama zdecydowała się sama ją uczyć.



Zdjęcie Hilary Duff, zdjęcie z listopada 2001 r. / Gregg DeGuire / Getty Images

Jak Hilary Duff sama przyznawała później, trochę jej brakowało szkolnego doświadczenia, gdy grała role uczennic. Dodatkowo, gdy jej pierwszy syn Luca Cruz Comrie poszedł do normalnej szkoły, miała problem z opanowaniem np. odrabiania przez niego lekcji. "Drapię się po głowie, patrząc na jego zadania i jestem tym trochę przerażona" - napisała wówczas na swoim instagramowym profilu.

Jest autorką popularnych książek

Hilary Duff to nie tylko popularna aktorka i wokalistka, ale i utalentowana projektantka odzieży, a także autorka książek. Do tej pory wydała cztery i wszystkie cieszyły się sporym powodzeniem. Bez wątpienia większość kupili jej fani, a ma ich ogromną ilość - samo konto Hilary Duff na Instagramie obserwują blisko 23 miliony ludzi!

Zdjęcie Hilary Duff ze swoją książką "True", 16 kwietnia 2013 r. / Jason LaVeris / Getty Images

Swą pierwszą powieść "Elixir", przeznaczony dla młodzieży romans z elementami paranormalnymi, napisała mając 23 lata. Jak sama twierdziła, było to dla niej naturalne przedłużenie komponowania czy pisania scenariuszy. Książka odniosła wielki sukces, znalazła się na liście bestselerów "New York Timesa". Idąc więc za ciosem, Hilary Duff dość szybko napisała kolejne dwie, utrzymane w podobnym klimacie, książki ("Devoted" i "True"), choć trzeba pamiętać, że współautorką wszystkich była Elise Allen, ceniona amerykańska scenarzystka.

W 2001 roku Hilary Duff wydała pierwszą, rysunkową tym razem, książkę dla dzieci, "My Little Brave Girl", inspirowaną narodzinami jej córki Banks.

Gdyby nie kariera, Hilary Duff zostałaby...

Właściwie całe jej dotychczasowe życie obraca się wokół show-biznesu. Czy Hilary Duff wyobraża sobie inną wersję swej historii? Wygląda na to, iż tak. Przyznała, że gdyby nie została popularną aktorką i wokalistką, zapewne pracowałaby jako... dekoratorka wnętrz.

"Bardzo mnie fascynuje projektowanie wnętrz, podobnie jak moda. Gdyby nie kariera, zapewne poszłabym na jakieś studia w tym kierunku" - powiedziała Hilary Duff. Dodała, że obecnie prenumeruje sporo magazynów poświęconych urządzaniu wnętrz. Niewykluczone więc, że w niedalekiej przyszłości poznamy jeszcze Hilary Duff jako projektantkę?

Ile jest wart majątek Hilary Duff?

Majątek Hilary Duff wyceniany jest obecnie na 25 milionów dolarów. Pierwszy milion zarobiła jako dziecko, grając w znanym i u nas serialu "Lizzie McGuire" (w polskiej wersji głosu tytułowej bohaterce, granej przez Hilary, użyczyła Magdalena Krylik). W najlepszym dla niej finansowo okresie od 2003 do 2013 r., Hilary Duff zarobiła łącznie 18 milionów dolarów, z tytułu wynagrodzeń, tantiem i przeróżnych bonusów.

Co ciekawe, trochę pieniędzy zarobiła też inwestując w nieruchomości. Jak policzono, na dwóch różnych domach w Los Angeles, po ich sprzedaniu w sumie zarobiła ok. 4 miliony dolarów!

Hilary Duff jest filantropką

Hilary Duff zawsze dbała o swój wizerunek. Niemniej jej zaangażowanie w różne przedsięwzięcia charytatywne wydaje się autentyczne. Tym bardziej, że wspiera przeróżne inicjatywy, zarówno własnymi pieniędzmi, jak i wykorzystywaniem swej popularności dla szczytnych celów.

Właściwie wszystkie jej działania charytatywne dotyczą organizacji wspierających dzieci, zarówno na terenie USA, jak i poza granicami tego kraju. Była mocno zaangażowana w akcję dystrybucji żywności wśród najuboższych dzieci np. w Kolumbii, które otrzymywały w szkole paczki, by podzielić się nimi w domu. Gdy huragan Katrina uderzył w Nowy Orlean, przeznaczyła 200 tys. dolarów na wsparcie Czerwonego Krzyża, który niósł pomoc najbardziej poszkodowanym.

Angażowała się też w drobniejsze przedsięwzięcia - wystawiła kiedyś na licytację lunch w swoim towarzystwie, a pozyskane w ten sposób pieniądze przekazała na rzecz szpitala dziecięcego w Memphis.

Hilary Duff - śpiewająca aktorka

Po wielkich sukcesach w telewizji i filmie, Hilary Duff postanowiła podbić także świat muzyczny, wykorzystując swą popularność i ogromną ilość fanów. I w pełni się jej to udało. Potem w jej ślady poszły inne dziecięce gwiazd Disneya - Miley Cyrus, Demi Lovato, Seleny Gomez i the Jonas Brothers.

Już debiutancka, bożonarodzeniowa, płyta "Santa Claus Lane" (2002), znalazła ponad 5 milionów nabywców, a trzy pochodzące z niej single wylądowały na 1. miejscu amerykańskiej listy przebojów.

Jej muzyka była na początku mieszanką popu i rocka, bo takie było zapotrzebowanie ze strony jej fanów. Hilary Duff miała do dyspozycji najlepszych kompozytorów i producentów, dla których była to szansa na zarobienie dobrych pieniędzy. Przy drugiej płycie "Metamorphosis" (2003) wspomagało ją uznane trio producenckie The Matrix (pracowali m.in. z Christiną Aguilerą i Avril Lavigne).

Ale dopiero na trzeciej płycie, zatytułowanej po prostu "Hilary Duff" (2004), napisała kilka tekstów. Jej muzyka powoli zaczęła ewoluować bardziej w kierunku tanecznych klimatów, inspirowanych euro popem, a wokalistka w tekstach śmiało nawiązywała do problemów z jej życia prywatnego (rozwód, rozwód rodziców, prześladowca etc.).

Do tej pory Hilary Duff wydała w sumie pięć albumów, które rozeszły się na świecie w łącznym nakładzie 15 milionów egzemplarzy. Ostatni, "Breathe In. Breathe Out", wydany został w 2015 roku. Tym razem zaprosiła do współpracy kilku znanych muzyków i kompozytorów. W utworze "Tattoo" połączyła siły z Edem Sheeranem, ze szwedzką wokalistką Tove Lo w wydanym na singlu "Sparks", a przy kilku nagraniach pomagał jej amerykański wokalista i kompozytor Matthew Koma.

Z tym ostatnim wkrótce związała się także prywatnie, a w 2019 r. para pobrała się. Mają dwie córki, Koma jest też przyrodnim ojcem dla 10-letniego syna Duff z pierwszego małżeństwa z kanadyjskim hokeistą Mikiem Comriem.