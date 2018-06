Znamy termin pogrzebu Roberta Brylewskiego

W piątek (15 czerwca) odbędzie się pogrzeb Roberta Brylewskiego. Wokalista, gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel zespołów Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael oraz Armia zmarł w wieku 57 lat.

Robert Brylewski zmarł 3 czerwca /Beata Zawrzel / Reporter

Przypomnijmy, że Robert Brylewski zmarł 3 czerwca.

"Z wielkim żalem powiadamiamy, że dziś rano, po kilkutygodniowej śpiączce, spowodowanej ciężkim urazem zmarł Robert Brylewski. Nasz tata, partner, syn, przyjaciel, dowódca naszych międzygalaktycznych i muzycznych podróży. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie" - taki komunikat rodziny pojawił się wówczas na facebookowych profilach grup Izrael i Kryzys.

Wspomniany uraz to efekt pobicia muzyka, do którego doszło w styczniu tego roku.

Brylewski został zaatakowany w nocy z 27 na 28 stycznia na ulicy Targowej w Warszawie. "Stwierdzono szereg obrażeń, w wyniku których mężczyzna trafił do szpitala. Sprawca, 41-letni Tomasz J., został zatrzymany i do dnia dzisiejszego stosowany jest wobec niego areszt. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co zagrożone jest karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Nie przyznał się i złożył wyjaśnienia, o których treści na razie nie mogę się wypowiadać" - powiedział PAP szef Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ Artur Oniszczuk.

"Zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że śmierć pokrzywdzonego była następstwem urazów spowodowanych przez Tomasza J. Prokurator zlecił sekcję zwłok. Po uzyskaniu opinii biegłego zostanie podjęta decyzja o ewentualnej modyfikacji zarzutu przedstawionego Tomaszowi J." - informuje prokurator Oniszczuk i dodaje, że sprawca był wcześniej karany za czynną napaść na funkcjonariusza policji.

Teraz na profilach Izraela i Kryzysu pojawiło się oświadczenie rodziny muzyka z informacjami o pogrzebie.



"Informujemy, że ceremonia pogrzebowa Roberta Brylewskiego rozpocznie się 15 czerwca (piątek), o g. 10.15 w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach (ul. Powązkowska 43/45). Prosimy o nieskładanie kondolencji.

Zgodnie z wolą Roberta prosimy, aby zamiast kwiatów złożyć datki pieniężne na Cor Infantis, Fundację na rzecz dzieci z wadami serca" - zaapelowali najbliżsi Roberta Brylewskiego.

Urodzony w 1961 roku Robert Brylewski był wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i autorem tekstów. Od lat 70. współtworzył lub brał udział w kilkunastu projektach muzycznych, z którymi wydał łącznie kilkadziesiąt płyt. Bliski był mu nie tylko punk rock, ale także reggae i muzyka elektroniczna.

W 1978 roku Robert Brylewski współtworzył zespół The Boors, który rok później, po zmianach w składzie, zmienił nazwę na Kryzys. Grupa zakończyła działalność w 1981 roku; następnie Brylewski, wraz z liderem zespołu Tilt Tomaszem Lipińskim, założył Brygadę Kryzys. W 1982 artyści wydali płytę pt. "Brygada Kryzys", uznaną za pierwszy w Polsce album punkowy, a później - za jedno z najważniejszych wydawnictw w historii polskiej muzyki rockowej.

W tym samym roku Brygada Kryzys zakończyła działalność, a Brylewski powołał do życia swój kolejny projekt - Izrael, który był pierwszym polskim zespołem grającym reggae. Grupa nagrała osiem płyt, w tym "Biada, biada, biada", "Nabij faję" i "Duchowa rewolucja".

W latach 1985-1993 Robert Brylewski grał również w rockowym zespole Armia, z którym wydał cztery albumy: "Armia", "Legenda", "Czas i byt", a także koncertowy "Exodus".

W 1991 roku reaktywował Brygadę Kryzys; nagrał m.in. płytę zatytułowaną "Cosmopolis". Dwa lata później grupa znów zakończyła działalność.

W latach 90. muzyk uczestniczył w takich projektach jak: Max i Kelner, Falarek Band, The Users, Dyliżans i Poganie. Nagrał też dwie solowe płyty z muzyką elektroniczną - "Warsaw Beat" i "Warsaw Beat II".

W 2003 roku po raz trzeci reaktywowano Brygadę Kryzys, trzy lata później - Izrael. W 2008 roku działalność wznowił Kryzys, czego owocem było wydawnictwo zatytułowane "Kryzys komunizmu".

W wyborach samorządowych 2010 roku startował do Rady Warszawy z listy komitetu Gamonie i Krasnoludki. Zdobył 601 głosów - blisko 50 proc. głosów oddanych na jego listę w okręgu wyborczym. Do stołecznej rady się jednak nie dostał.

W 2012 r. ukazała się autobiografia "Kryzys w Babilonie" (w formie wywiadu przeprowadzonego przez Rafała Księżyka).



Brylewski zagrał jednego z głównych bohaterów w filmie "Polskie gówno" Grzegorza Janowskiego.