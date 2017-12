Sylwester 2017: Jak gwiazdy żegnają rok?

Luis Fonsi z światowym przebojem "Despacito" w roli gwiazdy Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem sprawił, że konkurencja może mieć spore problemy w przyciągnięciu uwagi telewizyjnego widza. Jacy wykonawcy przywitają Nowy Rok podczas plenerowych imprez sylwestrowych?

Jak co roku przygotowujemy krótki przewodnik dla tych, którzy planują ostatni dzień roku spędzić na plenerowych zabawach lub po prostu oglądając je w telewizji. Zestaw wykonawców to swoista "jazda obowiązkowa" z czołówką polskiej sceny, która - częściej lub rzadziej - od czasu do czasu zmienia stacje.

Kogo w tym roku zabraknie? M.in. Dody, Edyty Górniak, Andrzeja Piasecznego (wybrał imprezę w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu), Justyny Steczkowskiej, Natalii Kukulskiej, Macieja Maleńczuka, Sarsy, Honoraty Skarbek, a także kilku wykonawców, którzy chyba już na dobre pożegnali się tego typu imprezami (Tatiana Okupnik, Natasza Urbańska).



Sylwester Marzeń z Dwójką - Zakopane (TVP2)

Po raz drugi TVP2 postanowiła przywitać Nowy Rok w zimowej stolicy Tatr. W Zakopanem największą gwiazdą będzie Luis Fonsi, autor największego przeboju 2017 roku - "Despacito".

"Mamy to! Hit 2017 i jego wykonawca Luis Fonsi z wielu propozycji wybrał Zakopane i TVP!" - napisał na Twitterze triumfujący Jacek Kurski, prezes TVP.

Pochodzący z Portoryko wokalista nagrał "Despacito" z Daddym Yankee'em. Opublikowany w połowie stycznia teledysk w błyskawicznym tempie stał się najczęściej oglądanym materiałem wideo na Youtube, a także przebił barierę trzech miliardów wyświetleń (aby to osiągnąć potrzebował do tego 204 dni). W październiku pękła kolejna bariera. Tym razem "Despacito" dobiło do czterech miliardów wyświetleń (zrobiło to w zaledwie dziewięć miesięcy). Obecnie klip ma już ponad 4,5 mld odsłon.

Popularnością cieszył się też remiks utworu nagrany razem z Justinem Bieberem, który zdobył prawie 600 milionów wyświetleń. Furorę dzięki teledyskowi zrobiła również występująca w nim Zuleyka Rivera, Miss Universe z 2006 roku.

"Nigdy nie przypuszczaliśmy, że stanie się takim zjawiskiem. Są różne rodzaje hitów, ale ten pobił wszelkie rekordy" - opowiadał Fonsi Associated Press.

Na Dolnej Równi Krupowej wystąpią również m.in. Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Margaret, Zenon Martyniuk, Ania Dąbrowska, Krzysztof Cugowski, Urszula, Bayer Full, Wanda i Banda, Kombi, Red Lips, Zakopower, Bolter, Sławomir z żoną Kajrą (nie zabraknie ich przeboju "Miłość w Zakopanem"), Marta Gałuszewska (laureatka "The Voice of Poland") oraz gwiazdy z zagranicy - Thomas Anders z Modern Talking, Limahl, zespół Eruption ("One way ticket"), Uniting Nations ("Ai No Corrida", "Out of Touch") i duet Filatov & Karas ("Time Won't Wait", "Don't Be So Shy" i "Tell It to My Heart").



Sylwestra Marzeń z Dwójką poprowadzą Barbara Kurdej-Szatan, Tomasz Kammel (duet z "The Voice of Poland"), Rafał Brzozowski, Izabela Krzan (razem prowadzą teleturniej "Koło fortuny") oraz Adam Zdrójkowski, aktor serialu "rodzinka.pl", który już w styczniu zadebiutuje jako prowadzący program "The Voice Kids". W wyjątkowej roli widzowie zobaczą także Norbiego. O choreografię zadba Agustin Egurrola i towarzyszący mu tancerze.

Sylwestrowa Moc Przebojów - Katowice (Polsat)

Polsat również postawił na zagraniczne gwiazdy - największą popularnością może pochwalić się Álvaro Soler, znany z hitów "Sofia" (ponad 430 mln odsłon), "El Mismo Sol" (ponad 155 mln) i "Libre" z udziałem Moniki Lewczuk (37 mln). Wystąpią również holenderski zespół Vengaboys ("Boom, Boom, Boom, Boom!", "Shalala Lala", "We're Going to Ibiza!") oraz Danzel (znany z przeboju "Pump It Up").

W Katowicach pojawią się także rodzime gwiazdy: Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak, Natalia Szroeder, Michał Wiśniewski i Mesajah, zespoły Enej, Golec uOrkiestra, Piersi, Feel, Sebastian Riedel i Cree oraz śląskie Frele. Telewizja Polsat zaprosiła do udziału w koncercie sylwestrowym gwiazdy muzyki disco polo, takie jak: Boys, Weekend, MIG, Long&Junior, Łobuzy oraz Piękni i Młodzi.

Koncert na Placu Honorowym przed Spodkiem poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna, Agnieszka Hyży, Agnieszka Kaczorowska, Krzysztof Ibisz, Maciej Dowbor i Robert Korólczyk z Kabaretu Młodych Panów.

Warszawa - Stolica Sylwestra 2017 (TVN)

Miejski sylwester w plenerze odbędzie się już po raz 11. Podczas wcześniejszych edycji bawiono się m.in. na pl. Zamkowym, pl. Konstytucji, błoniach Stadionu Narodowego oraz na pl. Defilad. W tym roku zabawa odbędzie się na placu Bankowym.

W stolicy pojawi się całkiem spora grupa wykonawców, którzy porzucili konkurencyjne stacje: Bajm, Blue Cafe, Ewelina Lisowska, Ira (rok temu bawili się z Polsatem), Bracia i Pectus (wcześniej w TVP2). Poza tym na scenie wystąpią Kayah, Agnieszka Chylińska, Kombii, Grzegorz Hyży, Perfect, Kasia Kowalska, Sound'N'Grace, Cleo, Mateusz Ziółko i Future Folk oraz jamajski artysta OMI, twórca przeboju "Cheerleader".

Wśród prowadzących pojawią się znani prezenterzy TVN - Marcin Prokop, Agnieszka Woźniak Starak, Patricia Kazadi, Olivier Janiak, Filip Chajzer i debiutująca w tym składzie Gabi Drzewiecka. O choreografię widowiska zadbają Agustin Egurrola i tancerze z grupy VOLT.

Mniejsze imprezy odbędą się także w innych miastach. Kto się na nich pojawi? Natalia Nykiel, Kasia Moś, Bovska, Rasmentalism, Ten Typ Mes, Łona i Weber, L.U.C. z Krystyną Prońko (sylwester w Krakowie w tym roku odbędzie się aż w czterech lokalizacjach - Rynek Główny, Podgórze, Nowa Huta i Tauron Arena Kraków), Krzysztof Krawczyk (Nowy Sącz), Kamil Bednarek (Chełmiec), De Mono (Gdańsk), Łąki Łan, Xxanax i Novika (Gdynia), Lech Janerka, Natalia Sikora, Afromental, Kozak System (Wrocław), Ania Rusowicz (Toruń), Lombard (Kielce), Video, Loka, C-Bool (Szczecin), Lanberry, Arek Kłusowski i Mateusz Grędziński (Białystok), Lady Pank (Opole).

A wy jak będziecie świętować sylwestra? Plenerowo, w klubie, na domówce czy przed telewizorem? Czekamy na wasze komentarze!