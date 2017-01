Rod Stewart pijany w telewizji? Internauci komentują

Czy Rod Stewart pojawił się nietrzeźwy w telewizji? Część internautów nie ma wątpliwości, że dziwne zachowanie wokalisty spowodowane było zbyt dużą ilością alkoholu.

Sir Rod Stewart pomagał wylosować pary piątej rundy Pucharu Szkocji w piłce nożnej (22 stycznia). Wokalista w trakcie programu zachowywał się bardzo dziwnie, a wielu internautów jest przekonanych, że gwiazdor był pod wpływem alkoholu.



