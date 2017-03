Robbie Williams wysyła "sprzeczne sygnały" ("Mixed Signals")

Teledysk "Mixed Signals" Robbiego Williamsa doczekał się dwóch alternatywnych zakończeń. W jednej z wersji scenę lesbijską zagrała Ayda Field, żona brytyjskiego wokalisty.

Ayda Field zagrała w jednej z wersji teledysku Robbiego Williamsa /fot. Mustafa Yalcin/Anadolu Agency / Getty Images

Do sieci trafił teledysk do trzeciego singla z płyty "The Heavy Entertainment Show" - "Mixed Signals". Tym razem Robbie Williams przedstawił aż trzy wersje klipu.

Clip Robbie Williams Mixed Signals

Brytyjski wokalista zagrał męża zazdrosnego o swoją żonę, który boi się, że kobieta może przestać się nim interesować.

W pierwszej wersji klipu możemy zobaczyć wieczorne wyjście "żony" Robbiego z koleżankami na miasto. Po imprezie kobieta wraca do domu.

Pierwsze alternatywne zakończenie pokazuje, że "żona" Robbiego ląduje w łóżku z inną kobietą, graną przez Aydę Field, prawdziwą żonę 43-letniego gwiazdora.



"To był pomysł mojego męża, a nie mój!" - mówi o lesbijskim romansie 37-letnia aktorka telewizyjna.

Wideo Robbie Williams | Mixed Signals - Alternative Ending 1

W drugim alternatywnym zakończeniu teledyskowa partnerka Robbiego trafia do apartamentu, w którym przebywa... Gary Barlow, lider Take That, grupy, dzięki której sławę zdobył Robbie Williams.

Robbie formalnie rozstał się z kolegami w 2012 r., ale od czasu do czasu pojawia się z nimi na scenie. Część fanów liczy na to, że w związku z przypadającym na 2017 r. 25-leciem zespołu Williams powróci na dłużej.