"Milionerzy" z gwiazdami: Pytanie o Michała Szpaka za 20 tys. zł

W wielkanocny poniedziałek zobaczyliśmy świąteczne wydanie "Milionerów". Małgorzata Rozenek i Radek Majdan trafili na pytanie o Michała Szpaka.

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan w "Milionerach" /TVN

W świątecznym wydaniu popularnego show prowadzonego przez Huberta Urbańskiego gwiazdorskie pary walczyły o pieniądze dla Fundacji TVN "Nie jesteś sam".

Po Filipie i Zygmuncie Chajzerach o milion zł zagrali Małgorzata Rozenek i jej mąż Radek Majdan.



Pytanie za 20 tys. zł dotyczyło wokalisty Michała Szpaka i tego, co reklamował we wrześniu 2016 r. Do wyboru były następujące odpowiedzi: naturalne futra, protezy piersi, lakier do paznokci i środki na potencję.

Po chwili wahania Rozenek i Majdan poprawnie zaznaczyli lakier do paznokci (Szpak znany jest za swojego nieco ekstrawaganckiego wizerunku). Małżonkowie ostatecznie dla fundacji zarobili gwarantowane 40 tys. zł - błędnie odpowiedzieli na pytanie za 75 tys. zł o to, co mają samice torbaczy, kierując się wskazówką taty Małgorzaty (telefon do przyjaciela).

