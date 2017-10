Miley Cyrus o występie na MTV VMA 2013: To zmieniło moje życie

Miley Cyrus w rozmowie z Jamesem Cordenem przyznała, że występ z Robinem Thicke'em na MTV VMA 2013, który uznano za skandaliczny, zmienił jej życie.

Miley Cyrus podczas MTV VMA 2013 /Frank Micelotta/Invision/AP / East News

10 października do sieci trafiło nagranie z "Carpool Karaoke" z udziałem Miley Cyrus, które jest fragmentem programu "The Late Late Show with James Corden". W skeczu wokalistka zaśpiewała z prowadzącym w samochodzie swoje największe hity - "We Can't Stop", "Party In The USA", "Younger Now", "Wrecking Ball" oraz "Malibu" - a także opowiedziała o kilku interesujących wątkach ze swojego życia.



Reklama

Cyrus przyznała się m.in. do tego, że jest kiepskim kierowcą i często powoduje stłuczki. Wokalistka opowiedziała m.in. o sytuacji, jaka przytrafiła jej się po nagraniach "The Voice", gdzie jest trenerką, kiedy to cofając uderzyła w przyczepę programu.

"To było po 'The Voice'. Odjeżdżałam jako ostatnia i podczas cofania spowodowałam stłuczkę. Moja tylna szyba była totalnie zniszczona. Nie powiedziałam nikomu i odjechałam" - opowiadała.

Cyrus następnego dnia próbowała jak najmocniej zdystansować się od wypadku, w rozmowie ze swoim menedżerem domagała się nawet miejsca parkingowego z dala od miejsca, w którym uderzyła w przyczepę.

Wideo Miley Cyrus Carpool Karaoke

"Pojawiłam się w wypożyczonym samochodzie, a dopiero w trakcie nagrań powiedziałam o tym Adamowi (Levine'owi - przyp. red.) i Blake'owi (Sheltonowi - przyp. red.). 'Nie uwierzycie, co zrobiłam zeszłej nocy. Uszkodziłam pieprzoną przyczepę dźwiękową 'The Voice'. Okazało się, że gdy o tym opowiadałam, byłam podpięta do mikrofonu, więc wszyscy dowiedzieli się, co zrobiłam" - wyjaśniła.

Cyrus opowiedziała również o swoim występie podczas MTV VMA 2013, w trakcie którego zszokowała widzów erotycznym tańcem wraz z Robinem Thicke'em do piosenki "Blurred Lines". Jej zachowanie na gali odbiło się szerokim echem, a Cyrus była mocno krytykowana za to, co zrobiła.



Posłuchaj piosenki "Blurred Lines" w serwisie Teksciory.pl!

"Ta sytuacja doprowadziła do tego, że stałam się aktywistką. Zrozumiałam, że wiele osób dyskutuje na temat tego, jak się zachowuję i co mówię, więc postanowiłam czynić dobre rzeczy" - wyjaśniła gwiazda, która w ostatnich latach przeszła sporą metamorfozę.



Wideo Miley Cyrus-We Can't Stop(VMA 2013 MTV)

Sprawdź tekst i tłumaczenie piosenki "We Can't Stop" w serwisie Teksciory.pl!

Miley nie tylko rzuciła używki, w tym marihuanę, ale również zaangażowała się w walkę o prawa kobiet, społeczności LGBTQ oraz zwierząt. Wraz ze zmianą zachowania przyszła też zmiana wizerunkowa. Piosenkarka porzuciła kontrowersyjne kreacje na rzecz bardziej stonowanych stylizacji.



"Powinnam robić coś, co pozwala zmieniać ludzkie życia, a nie prowadzić kontrowersyjne rozmowy, które stają się niczym innym tylko tematem śmiesznych strojów na Halloween" - stwierdziła.

Miley Cyrus obecnie promuje album "Younger Now", który ukazał się 29 września.



Clip Miley Cyrus Younger Now

Sprawdź tekst i tłumaczenie piosenki "Younger Now" w serwisie Teksciory.pl!