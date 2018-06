Lenny Kravitz: "Low" z głosem Michaela Jacksona

Na trzy dni przed piątkowym (8 czerwca) koncertem w Tauron Arenie Kraków Lenny Kravitz opublikował teledysk do singla "Low".

Lenny Kravitz prezentuje nowy teledysk /Alfredo Estrella / AFP

Lenny Kravitz pod koniec maja rozpoczął europejską część trasy "Raise Vibration". W jej ramach 8 czerwca wystąpi w Tauron Arenie Kraków.

Tournee promuje nadchodzącą płytę. Jak ujawnia sam muzyk, prace nad nowym materiałem nie były łatwe.

Pierwszym oficjalnym singlem jest utwór "Low", w którym Kravitz wykorzystał wokale zmarłego w czerwcu 2009 r. Michaela Jacksona.

Początkowo fani myśleli, że to są imitacje głosu Króla Popu, co zdementował Lenny w rozmowie z magazynem "Musictimes". "To jest sam Jackson" - powiedział.

Kravitz wielokrotnie podkreślał, że Michael jest dla niego inspiracją - jako młody chłopak uczestniczył w koncercie Jackson 5 w Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Utwór "Low" był pierwszą inspiracją dla Kravitza, która rozpoczęła jego "nową muzyczną podróż" na płycie "Raise Vibration".

Wcześniej poznaliśmy piosenkę "It's Enough".



"Nie byłem pewien, w którą muzyczną stronę się udać. Nigdy nie czułem się tak zdezorientowany, co mam dalej robić. To było dość przerażające" - opowiada w rozmowie z "Rolling Stone".

Przebywając w swoim domu na Bahamach, pewnej nocy obudził się nagle mając gotową piosenkę w głowie. Szybko przeniósł się do domowego studia i nagrał surową wersję nowego utworu.

W kolejnych nocach sytuacja się powtarzała - Kravitz budził się z następnymi piosenkami, które od razu starał się rejestrować w studiu, lub chociaż zapisywać czy nagrywać melodię na telefon.

"Pomyślałem sobie, że to jest właśnie to. Kiedy już zacząłem ten proces, wszystko zaczęło ze mnie wypływać. Wyśniłem sobie ten album" - twierdzi Kravitz.

Wokalista tradycyjnie zarejestrował partie niemal wszystkich instrumentów samodzielnie, a w studiu pomagał mu stały współpracownik, gitarzysta Craig Ross. Premierę "Raise Vibration" wyznaczono na 7 września.

Laureat czterech statuetek Grammy ma w dorobku 10 studyjnych płyt. Ostatnia z nich to "Strut" z września 2014 r.

W ramach promocji tego materiału wokalista i multiinstrumentalista dwukrotnie wystąpił w Polsce - w połowie grudnia 2014 r. w Atlas Arenie w Łodzi i na początku sierpnia 2015 r. w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie.

Do Krakowa Lenny Kravitz powróci po dziewięciu latach - w 2009 r. był jedną z gwiazd Wianków.

W sumie 54-letni Amerykanin sprzedał blisko 40 mln płyt. Występował też w takich filmach, jak "Igrzyska śmierci", "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Hej, skarbie" i "Kamerdyner".