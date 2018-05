Katy Perry zaskoczyła w finale "American Idol". Kogo pocałowała?

W ostatnim odcinku "American Idol" nie mogło obyć się bez dziwnego zachowania Katy Perry. Tym razem wokalistka zaczęła całować po rękach Rebekę Kufrin.

Katy Perry była dla wielu najbarwniejszym członkiem 16. sezonu "American Idol" (program po krótkiej przerwie przeszedł ze stacji Fox do ABC).

Wokalistka w trakcie programu pokazywała, jak udaje żabę, pocałowała jednego z uczestników, flirtowała na wizji z prowadzącym Ryanem Seacrestem, a także zaliczyła kilka wpadek, które telewizja musiała cenzurować.

Podczas finałowego odcinku programu Katy Perry zaskoczyła ponownie. Tym razem całując w rękę gwiazdę telewizji Rebekę Kurfin (program "The Bachelorette").

Perry padła przed Kurfin na kolana i stwierdziła: "nie jestem wolna, ale wciąż cię lubię" i zaczęła przez 10 sekund całować po ręce celebrytkę.



Dziwne zachowanie swojej koleżanki postanowił przerwać inny juror, Luke Bryan, który złapał Perry za rękę i przywlekł ją do stołu jurorskiego.



Zwyciężczynią 16. sezonu "American Idol" została Maddie Poppe.



Wideo