KaRRamBa wraca do rapu. "Zabiję" z Joanną Borysewicz

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy teledysk "Zabiję", którym znany niegdyś z tanecznego projektu PeWeX KaRRamBa powraca do rapu.

Joanna Borysewicz w teledysku "Zabiję" KaRRamBy /

"Kryminalna Polska" to tytuł najnowszej, 13. w dorobku płyty KaRRamBy - jednego z najpopularniejszych raperów lat 90. kojarzonego ostatnio przede wszystkim z tanecznym projektem PeWeX (przeboje ("Dziunia", "Mam Yorka", "Taki jestem vs. Stachursky", "Tap Madl").

Na nowej płycie krakowianin postawił przede wszystkim na klimat i ducha polskiego rapu lat 90.

"To po trosze efekt tego, co obecnie dzieje się w polskim hip hopie. Nie da się już słuchać tych wszystkich 'niuskuli'. Zacząłem najpierw dla siebie pisać teksty, w głowie miałem kolejne produkcje. W międzyczasie nawiązałem współpracę z producentem MB Productions i tak powstała płyta 'Kryminalna Polska', która w warstwie merytorycznej jest dla mnie sentymentalną podróżą do starych czasów i sztywnych zasad" - wyjaśnia raper.

Motywem przewodnim płyty "Kryminalna Polska" są wątki związane z aktywnością największych polskich grup przestępczych lat 90., które były wówczas inspiracją zarówno mediów, jak i muzyków hiphopowych. KaRRamBa przeplata je wycieczkami do własnych doświadczeń i prywatnych - często bardzo osobistych - rozliczeń.

Do promocji wybrano utwór "Zabiję!", w którym gościnnie pojawia się Joanna Borysewicz, córka gitarzysty Lady Pank Jana Borysewicza, o której zrobiło się głośno za sprawą udziału w seksaferze, w której polskie modelki i celebrytki były wysyłane do Dubaju. Sąd wymierzył jej wyrok trzech lata pozbawienia wolności w zawieszeniu; musiała też oddać 30 tysięcy zł pochodzących z przestępstwa.

"Natychmiast poczułem moc tej kompozycji, która wymieszana z mocnym tekstem oraz ze wspaniałym wokalem Joanny spowodowały, że włosy na rękach stanęły mi dęba" - zachwala KaRRamBa.



"Kryminalna Polska" to 13 premierowych utworów, w których gościnnie pojawiają się także Ervi, Misiek z Nadarzyna oraz redaktor Piotr Szatkowski. W chórkach pojawili się Shatk0vska i Detergent.

Clip Karramba Zabiję! - X Joanna Borysewicz

