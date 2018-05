Grimes i Elon Musk są parą. Połączył ich... bazyliszek

Kanadyjska wokalistka Grimes oraz południowoafrykański miliarder i przedsiębiorca Elon Musk potwierdzili plotki na temat ich związku. Para pojawiła się razem na tegorocznej MET Gali w Nowym Jorku.

Elon Musk i Grimes razem na MET Gali /Neilson Barnard /Getty Images

Zagraniczne media, powołując się na plotkarską sekcję Page Six w gazecie "New Jork Post", podają, że 30-letnia Grimes i 46-letni Elon Musk mają spotykać się od miesiąca.

Para pojawiła się razem na tegorocznej MET Gali, która odbyła się w poniedziałek, 7 maja, w Nowym Jorku. Motywem przewodnim imprezy była tym razem religia, a dokładny temat brzmiał: "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" (Niebiańskie Ciała: Moda a Wyobraźnia Katolicka).

Miliarder i wokalistka poznali się w... internecie. Wszystko dzięki żartowi, na który obydwoje wpadli. Chodzi o eksperyment myślowy "Roko's Basilisk" (Bazyliszek Roko). Zakłada on, że w przyszłości zaawansowana sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad światem i będzie karać każdego, kto nie przyczynił się do jej stworzenia. Elon Musk postanowił wykorzystać określenie do stworzenia gry słownej - "Rococo Basilisk" (Bazyliszek Rokoko), łącząc koncepcję z określeniem przepychu i absurdalnego wręcz wizualnego bogactwa.

Grimes natomiast użyła już wcześniej takiej żartobliwej nazwy w swoim klipie "Flesh Without Blood" z 2015 roku. Pojawia się tam postać Rococo Basilisk, która jest skazana na wieczne tortury ze strony sztucznej inteligencji. Grimes określiła ją jako kogoś w rodzaju Marii Antoniny.

Po obejrzeniu klipu Musk miał nawiązać kontakt z Grimes, a wkrótce potem para zaczęła umawiać się na randki.

Clip Grimes Flesh without Blood/Life in the Vivid Dream

Grimes pracuje obecnie nad nową płytą. Ostatnio mogliśmy usłyszeć ją w utworze "Pynk" z najnowszego albumu Janelle Monae.



Clip Janelle Monae PYNK