Glen Hansard, Hozier i inni. Kolędowanie w Dublinie przerwane

Raptem trzy świąteczne piosenki wykonali irlandzcy muzycy podczas dorocznego kolędowania na rzecz potrzebujących na Grafton Street w Dublinie. Policja poprosiła o zakończenie wydarzenia, ponieważ zgromadzone tłumy zablokowały ulicę.

Glen Hansard co roku kolęduje w Dublinie /fot. Erika Goldring / Getty Images

Wigilijne występy na Grafton Street w Dublinie to tradycja, którą od 2009 roku praktykuje Bono, do wspólnych śpiewów w świątecznej atmosferze zapraszając słynnych irlandzkich muzyków. Z roku na rok zbiera się więcej osób, które chcą zobaczyć gwiazdy w akcji.

Reklama

W tym roku zabrakło lidera grupy U2. Na ulicy pojawił się za to tradycyjnie Glen Hansard (pamiętany z filmu "Once"), a także Hozier, Gavin James i Danny O'Reilly (The Coronas).

Tym razem udało im się jednak wykonać tylko trzy utwory: "Heyday", "War is Over" oraz "Fairytale of New York" grupy The Pogues i Kirsty MacColl.

Przedstawiciel policji zdecydował o zakończeniu występu ze względu na liczbę tłoczących się widzów oraz fakt zablokowania ulicy.

Wideo Hozier, Glen Hansard, Gavin James, Danny O'Reilly and others Grafton Street Busk Christmas Eve 2016

"Rozmawialiśmy z organizatorami, którzy zgodzili się z tym, że tłum jest zbyt duży. Grafton Street to nie miejsce na koncert. Będę musieli to lepiej zorganizować w przyszłym roku" - powiedział policjant gazecie "Irish Independent".

Pieniądze zebrane na ulicy trafiają na potrzeby dwóch lokalnych organizacji pomagających bezdomnym: The Peter McVerry Trust i Dublin Simon Community.

W poprzednich latach z Bono występowali m.in. Sinead O'Connor, Damien Rice i Liam O'Maonlai (Hothouse Flowers).