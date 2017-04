"Dirty Diana" Popka popularniejsza od oryginalnego klipu Michaela Jacksona

Wydaje się to nieprawdopodobne, ale teledysk do coveru "Dirty Diana", wrzucony do sieci ponad dwa lata temu przez Popka, ma więcej wyświetleń niż oryginalny klip Michaela Jacksona.

"Dirty Diana" Popka jest popularniejsza na Youtube od "Dirty Diany" Michaela Jacksona /PAWEL LACHETA/ POLSKA PRESS/ EXPRESS ILUSTROWANY /East News

"Dirty Diana" to singel Michaela Jacksona z 1988 roku, który promował płytę “Bad". Piosenka powstała we współpracy z gitarzystą grupy Billy Idol, Stevem Stevensem (wokalista po sukcesie "Beat It" z Van Halenem postanowił po raz kolejny zaprosić rockmana do nagrań). Nad produkcją utworu czuwał natomiast Quincy Jones.

Reklama

Przy okazji promocji singla zdementowano, że "Dirty Diana" była przeznaczona dla Diany Ross. Jackson natomiast oświadczył, że piosenka w żaden sposób nie dotyczy księżnej Diany.

Utwór mimo mieszanego odbioru przez dziennikarzy, osiągnął spory sukces komercyjny. Numer bez problemu trafił na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100, a ponownie na listę najpopularniejszych singli trafił w 2009 roku, niedługo po śmierci króla popu.

Jeden z najpopularniejszych utworów Jacksona doczekał się oczywiście teledysku. Wyreżyserował go Joe Pytka, za który zgarnął nagrodę na gali World Music Awards. W nagraniu rolę obok Jacksona zagrała modelka Lisa Dean.

Na Youtube klip oficjalnie zadebiutował kilka miesięcy po śmierci Jacksona, czyli 15 listopada 2009 roku. Od tamtego momentu obejrzano go 33,3 miliona razy.



Clip Michael Jackson Dirty Diana

Co zaskakujące to mniej niż cover "Dirty Diany", który w 2014 roku nagrał Popek. Teledysk do jego wersji, który zaczyna się tekstem "tylko nie mówcie, że zabiłem Michaela Jacksona drugi raz", od momentu premiery - 1 lipca 2014 roku - zdobył 34,4 miliona wyświetleń.

Wideo POPEK MONSTER - DIRTY DIANA (MATHEO PRODUCTION)

Cover przeboju lat 80. był dla Popka momentem przełomowym. Raper zdobył zainteresowanie tysięcy internautów z Polski. Kilka miesięcy później (kwiecień 2015) światło dzienne ujrzał pierwszy album Gangu Albanii (w jego skład weszli również Rozbójnik Alibaba i Borixon), który w marcu 2017 roku uzyskał status diamentowej płyty.

Zdjęcie Wyniki na Youtube Popka i Michaela Jacksona /

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***