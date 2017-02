Dawid Ogrodnik dla Buslava (klip "Tysiąc")

W sieci pojawił się drugi teledysk promujący płytę "Buslav". Tym razem obrazka doczekał się utwór "Tysiąc", a reżyserii podjął się aktor Dawid Ogrodnik.

Buslav i Dawid Ogrodnik nawiązali współpracę /Mateusz Nasternak /Warner Music Poland

"Tysiąc" jest reżyserskim debiutem Dawida Ogrodnika. Ten wielokrotnie nagradzany aktor filmowy i teatralny, odtwórca roli Tomasza Beksińskiego w "Ostatniej rodzinie" podjął się produkcji wspólnie z Pawłem Szkolikiem.

Reklama

Poprzednim klipem promującym album Buslava stworzono do utworu "Searching For You".



Buslav to multiinstrumentalista, kompozytor i twórca tekstów. Mając wieloletnie oraz międzynarodowe doświadczenie jako muzyk sesyjny, postanowił wydać swój pierwszy album solowy.



Debiutancka płyta artysty ukazała się 7 października 2016 roku.



Zobacz klip "Tysiąc":

Clip Buslav Tysiąc