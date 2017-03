Chuck Berry nie żyje. Gwiazdy żegnają pioniera rock'n'rolla

Media społecznościowe zalała fala wspomnień zmarłego w sobotę (18 marca) Chucka Berry'ego. Słynny pionier rock'n'rolla miał 90 lat.

Chuck Berry (1926-2017) /fot. Gijsbert Hanekroot/SUNSHINE /East News

"Ze smutkiem potwierdzamy, że Charles Edward Anderson Berry, lepiej znany jako legendarny muzyk Chuck Berry, nie żyje" - podała policja ze stanu Missouri.

Wideo Chuck Berry nie żyje (Associated Press/x-news)

Poinformowała także, że nieprzytomnego Berry'ego znaleziono w sobotę wczesnym popołudniem czasu lokalnego (18 marca). Próba reanimacji nie powiodła się. Na miejscu stwierdzono zgon artysty.



W połowie lat 50. Berry trafił do Chicago, gdzie spotkał bluesmana Muddy'ego Watersa, który poradził mu skontaktowanie się z wytwórnią Chess. To wówczas powstał utwór "Maybellene", adaptację tradycyjnego nagrania country "Ida Red". "Maybellene" sprzedano w nakładzie ponad mln egzemplarzy. Kolejnym sukcesem był "Roll Over Beethoven".

Wideo Chuck Berry - Maybelline

Koniec lat 50. i kolejna dekada przyniosły następne standardy rock'n'rolla: "Thirty Days", "Too Much Monkey Business", "Brown Eyed Handsome Man", "You Can't Catch Me", "School Day", "Carol", "Back in the U.S.A.", "Little Queenie", "Memphis Tennessee", "Johnny B. Goode", "Rock and Roll Music" i wykorzystany w kultowej scenie filmu Quentina Tarantino "Pulp Fiction" "You Never Can Tell".

Wideo Pulp Fiction - Dance Scene (HQ)

Wideo Chuck Berry - Johnny B. Goode

Za sprawą Chucka Berry'ego typowym stał się agresywny rytm, dominująca rola elektrycznej gitary oraz charakterystyczny swobodny sposób zachowania na scenie (stworzył m.in. tzw. duck-walk, kaczy chód).

Wideo Chuck Berry - Roll Over Beethoven

Na jego twórczości we wczesnym etapie wzorowały się grupy The Rolling Stones i The Beatles, a także Jimi Hendrix.

"Chuck Berry był najlepszym muzykiem rockowym w historii" - napisał na Twitterze Bruce Springsteen.

"Chcę mu podziękować za całą inspirującą muzykę, którą nam dał. (...) Byłeś niesamowity, a twoja muzyka jest wyryta w naszych sercach na zawsze" - napisał Mick Jagger.

Hołd weteranowi złożyli także m.in. Ringo Starr z The Beatles, AC/DC, Lenny Kravitz, Rod Stewart, Keith Urban, John Mayer, Timbaland, Chuck D. (Public Enemy) i wielu innych.

W 1986 r. Chuck Berry jako pierwszy został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sław.

W 2017 r. ma się ukazać album "Chuck" - pierwszy studyjny materiał od blisko czterech dekad. Płyta została dedykowana żonie Berry'ego - Themetcie Berry, z którą byli razem przez 68 lat.