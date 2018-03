Camila Cabello i Charli XCX ruszają w trasę z Taylor Swift

​Taylor Swift ogłosiła, ze Camila Cabello i Charlie XCX wystąpią w roli supportu podczas jej trasy koncertowej promującej album "Reputation".

Taylor Swift, która w listopadzie wydała nową płytę "Reputation", przygotowuje się obecnie do serii koncertów towarzyszących premierze.

"Chcę podzielić się z wami bardzo ekscytującą aktualizacją. Camila Cabello i Charlie XCX będą otwierały moje koncerty na Reputation Stadium Tour" - napisała Taylor Swift na Twitterze.

Przypomnijmy, że Camila Cabello w ubiegłym roku wydała swój debiutancki album, z którego pochodzi m.in. przebój "Havana". Fani Charli XCX w poprzednim roku nie doczekali się jej pełnoprawnego albumu, ale otrzymali za to dwa mixtape'y - "Number 1 Angel" oraz "Pop 2".

Światowa trasa koncertowa promująca album Taylor Swift "Reputation" rozpocznie się w maju.

