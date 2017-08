Black Country Communion po raz czwarty

22 września ukaże się płyta "BCCIV" - powrotny album rockowej supergrupy Black Country Communion.

Okładka płyty "BCCIV" Black Country Communion /

Black Country Communion to hardrockowa supergrupa. W jej skład wchodzą wokalista i basista Glenn Hughes (m.in. Deep Purple, Black Sabbath, Trapeze), bluesowy gitarzysta Joe Bonamassa, klawiszowiec Derek Sherinian (Planet X, eks-Dream Theater) i perkusista Jason Bonham (Oasis, The Who, Led Zeppelin), syn zmarłego bębniarza Zeppelinów, Johna "Bonzo" Bonhama.

Reklama

Formacja z Los Angeles wydała trzy studyjne płyty: "Black Country" (2010), "2" (2011) i "Afterglow" (2012), a także koncertowy album "Live Over Europe" (2012).

"Nie nazwałbym tego produktem, lecz projektem, zespołem" - mówił jeszcze przed wydaniem debiutu Glenn Hughes.

Po trzech latach okazało się, że istnieje poważny konflikt pomiędzy Joe Bonamassą a pozostałymi muzykami. To gitarzysta ponoć nie był zwolennikiem promowania zespołowej twórczości na żywo (równolegle nagrywał solowe płyty). Współpracujący z zespołem producent Kevin Shirley (m.in. Led Zeppelin, Iron Maiden, Aerosmith, Journey), nazywany piątym członkiem BCC, ujawnił, że niewiele brakowało, żeby płyta "Afterglow" się nie ukazała.

Wiosną 2013 r. gitarzysta zrezygnował z wspólnego grania, a Hughes ogłosił koniec zespołu, zdradzając, że to Bonamassa zabronił pozostałym muzykom dalszej działalności pod szyldem Black Country Communion.

Clip Black Country Communion Man In The Middle

Jesienią 2016 r. Hughes na swoim oficjalnym profilu na Facebooku poinformował, że zespół powrócił w oryginalnym składzie.



"Poczułem, że to właściwy czas, by Black Country Communion wszedł do studia i nagrał nowy album. Kiedy skontaktowałem się z Glennem, Derekiem i Jasonem, od razu się zgodzili" - komentuje Joe Bonamassa.

Materiał został zarejestrowany w Cave Studios w Los Angeles w grudniu 2016 r.



"Chciałem, by nowy album fizycznie wstrząsnął waszą duszą. To jak pobudka" - przekonuje Hughes, współtwórca materiału z Bonamassą.

Oto szczegóły płyty "BBCIV":

1. "Collide"

2. "Over My Head"

3. "The Last Song For My Resting Place"

4. "Sway"

5. "The Cove"

6. "The Crow"

7. "Wanderlust"

8. "Love Remains"

9. "Awake"

10. "When The Morning Comes"

11. "With You I Go" (bonus track tylko na winylu).