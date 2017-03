Becky G: Chcę być jak Jennifer Lopez

Wokalistka Becky G przyznała, że chciałaby w przyszłości odnosić sukcesy i cieszyć się uznaniem, tak jak Jennifer Lopez.

Dla Becky G Jennifer Lopez to osoba godna naśladowania /Rodrigo Varela /Getty Images

20-letnia Becky G oficjalnie zadebiutowała w 2013 roku z płytą "Play It Again". Zanim jednak do sprzedaży trafił jej album, wokalistka zaprezentowała single "Problem" oraz "Becky From The Block". Ten drugi nawiązywał do znanego utworu Jennifer Lopez "Jenny From The Block" z 2002 roku.



Wideo Becky G - Becky from The Block

Reklama

Niedługo później do numeru powstał teledysk, w którym epizod zagrała również sama J.Lo. Becky opowiedziała Access Hollywood Live, jak do tego doszło.

"Jakimś cudem o utworze dowiedział się Benny Medina (menedżer Lopez - przyp. red.), puścił jej piosenkę i dwa dni później, kiedy pojawiłam się w studiu, ona już tam była" - wspominała piosenkarka o meksykańskich korzeniach.

Wokalistka wciąż utrzymuje kontakt ze swoją starszą koleżanką z branży. Chciałaby także, aby jej kariera była równie udana.

"Wiem, że jestem jeszcze bardzo młoda i nie będę miała dzieci przez długi czas, ale to, że widzę kogoś takiego jak ona, która zrobiła tyle rzeczy w życiu, a dodatkowo jest jeszcze w stanie skupić się na rodzinie, nie poświęcając własnych marzeń, inspiruję mnie" - podsumowała Becky G.

24 marca do kin trafił film "Power Rangers", w którym wokalistka zagrała żółtą wojowniczkę, Trini.