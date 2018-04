"Autopsy: The Last Hours of…": Opowiedzą o śmierci Chrisa Cornella

Twórcy serii "Autopsy: The Last Hours of…": w nowym sezonie przybliżą szczegóły śmierci lidera Soundgarden i Audioslave, Chrisa Cornella. Wokalista zmarł w maju 2017 roku.

Śmierć Chrisa Cornella wciąż wywołuje sporo emocji / Jason Merritt /Getty Images

Chris Cornell popełnił samobójstwo 18 maja w wieku 52 lat. Dzień wcześniej wraz z Soundgarden wystąpił na koncercie w Detroit.



Śmierć wokalisty zszokowała opinię publiczną na całym świecie. Niedługo po potwierdzeniu tragicznych informacji żona Cornella, Vicky, wystosowała oświadczenie, w którym można było przeczytać, że jest pewna, iż muzyk nie podjął tak tragicznej decyzji świadomie.

Małżeństwo rozmawiało telefonicznie krótko przed tym, jak Cornell zdecydował się targnąć na własne życie. Jego żona przyznała, że ich rozmowa wyglądała niepokojąco.

"Kiedy rozmawialiśmy po koncercie, zorientowałam się, że bełkotał, był jakiś inny. Gdy powiedział mi, że wziął jedną lub dwie dodatkowe tabletki Ativanu, skontaktowałam się z ochroną, aby sprawdzili, czy wszystko z nim w porządku" - brzmiało oświadczenie.



2 czerwca ujawniono wyniki badań toksykologicznych. W nim można było przeczytać, że wokalista wziął nie tylko przepisany Ativan. W jego organizmie znaleziono m.in.: nalokson (pochodzący z leku o nazwie Narcan), butalbital (lek psychotropowy), lorazepam (składowa wspomnianego już Ativanu), pseudoefedryna (syntetyczny zamiennik efedryny) oraz barbiturany (składowe leków nasennych, znieczulających i przeciwpadaczkowych). Wszystkie wymienione substancje pochodzą z leków na receptę.

Teraz okoliczności śmierci przedstawią twórcy serialu dokumentalnego "Autopsy: The Lash Hours of...". Odcinek dotyczący Chrisa Cornella wyreżyseruje Zoran Trajkovic.



Pomysłem zrealizowania epizodu z Chrisem Cornellem zniesmaczeni są natomiast jego fani. Ci twierdzą, że jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby przygotowywać takie programy. Ponadto zasugerowali, że twórcy programu najzwyczajniej w świecie szukają sensacji, a cała sprawa śmierci muzyka już dawno została dokładnie wyjaśniona przez policję.



"Autopsy: The Last Hours of..." to serial dokumentalny, w którym twórcy badają przypadki tragicznej, kontrowersyjnej i nagłej śmierci gwiazd show-biznesu. Seria zadebiutowała w 2014 roku na platformie Reelz w Wielkiej Brytanii.

W roku 2016 pierwszy amerykański sezon "Autopsy..." został wyemitowany w Panamie, a jego prowadzącym został dr Michael Hunter. W bieżącym sezonie zaplanowano odcinki, w których poznamy kulisy śmierci m.in.: Jamesa Deana, Elizabeth Taylor, Davida Bowiego, Muhammada Alego, Milesa Davisa, Jamesa Browna, Johnny’ego Casha, czy George’a Harrisona.