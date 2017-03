Alicia Keys zaśpiewała dla uczestniczki "The Voice"

Alicia Keys, chcąc przekonać uczestniczkę przesłuchań w ciemno w "The Voice", by wybrała ją na swojego trenera wokalnego, postanowiła zaimprowizować dla niej utwór.

Alicia Keys zaskoczyła uczestniczkę programu /Clemens Bilan / Getty Images

Lilli Passero to jedna z uczestniczek amerykańskiej edycji "The Voice", która zjawiła się na przesłuchaniach w ciemno.

Reklama

Ta 26-letnia kelnerka ze Studio City w Kalifornii zaśpiewała na castingu swoją wersję utworu "A Love of My Own".

Jej wykonanie przypadło do gustu trzem jurorom: Blake’owi Sheltonowi, Gwen Stefani i Alicii Keys. Jedynym, który nie odwrócił swojego fotela, był Adam Levine.

Pozostali usilnie próbowali przekonać Lilli, by to z nimi zdecydowała się pracować w dalszych etapach programu. Alicia Keys zaskoczyła wszystkich, improwizując dla dziewczyny specjalny utwór. Wówczas jasnym było, że to ją wybierze 26-latka.

"Musiałam wybrać Alicię. Zaśpiewała piosenkę!" - mówiła później Lilli.