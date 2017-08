Michał Szpak o "The Voice of Poland": Stworzyliśmy wspaniałą rodzinę

Voice Of Poland

Michał Szpak w rozmowie z Interią przyznał, że jego drużyna w "The Voice of Poland" będzie charakterna i jedyna w swoim rodzaju.

Michał Szpak wierzy w swoją drużynę w "The Voice of Poland" /Jarosław Antkowiak /MWMedia

Przypomnijmy, że w ósmej edycji "The Voice of Poland" Natalię Kukulską na stanowisku trenera zastąpił Michał Szpak.

- Jest to ogromna odpowiedzialność. Mam nadzieję, że sprawdzę się w tej roli. Zebrałem już swoją grupę, którą uważam za mocną i posiadam w niej osobowości, które mają ogromny potencjał, aby stać się moimi rywalami w przyszłości i życzę im, aby tak było - oceniał Szpak.

Wokalista przyznał również, że jego doświadczenie jako uczestnika w programie "X Factor" zaprocentowało, gdy został trenerem.

- Absolutnie byłem dla nich wyrozumiały i nie zwracałem aż tak ogromnej uwagi na niedokładności i niedociągnięcia wokalne. Sam wiem z doświadczenia, że wystarczy źle wziąć oddech na samym początku i cała piosenka może zostać "położona". Starałem się też oceniać ich barwę oraz brałem pod uwagę to, czy są osobowościami - mówił.



Szpak odniósł się również do plotek na temat własnej osoby. Serwisy plotkarskie podały, że na planie "The Voice" nowy trener nie może znaleźć języka z doświadczoną ekipą, co generuje problemy i konflikty. Wokalista stanowczo zdementował te doniesienia.

- To jest straszna plotka. Stworzyliśmy wspaniałą rodzinę. Gdyby tak nie było, nie czułbym się dobrze i pewnie zdjęcia nie trwałyby czterech dni, a osiem. Zrobiliśmy to szybko, sprawnie i z wielkim poczuciem humoru - wyjaśniał.

Trenowanie uczestników w "VOP" to nie jedyne plany Szpaka na ten rok. Do końca 2017 r. piosenkarz chce zaprezentować fanom nowy singel.

Nowa edycja "The Voice of Poland" pojawi się na ekranie TVP już od 2 września.