Przystanek Woodstock 2017 odbędzie się. Burmistrz Kostrzyna nad Odrą wydał zgodę

Jak poinformował portal TVN24.pl, burmistrz Kostrzyna nad Odrą, Andrzej Kunt, wydał zgodę na organizację Przystanku Woodstock 2017.

Przystanek Woodstock 2017 Mariusz Błaszczak: Opinia policji o Przystanku Woodstock będzie negatywna

Andrzej Kunt wraz z powołaną do tego grupą urzędników, po zapoznaniu się ze wszystkimi opiniami, dostarczonymi przez WOŚP (m.in. z policyjną), złożył swój podpis na decyzji, która rozwiewa wszelkie wątpliwości co do organizacji festiwalu.





"Po analizie wniosku od fundacji WOŚP wydałem zezwolenie na zorganizowanie festiwalu. Nie mogłem wydać innej opinii, ponieważ organizator złożył wszystkie wymagane dokumenty w terminie. Nie widziałem podstaw prawnych, aby odmówić organizacji imprezy" - powiedział burmistrz Kostrzyna nad Odrą.



Kunt zwrócił uwagę na to, że deklarowana przez WOŚP liczba uczestników pod małą i dużą sceną była zaniżana, dlatego w jego decyzji podwyższono te liczby, przez co organizator będzie musiał zapewnić odpowiednio więcej ochroniarzy. Burmistrz zobowiązał fundację również do spełnienia wszystkich pozostałych warunków zapisanych w ustawie o imprezach masowych.

- Andrzej Kunt bardzo dzielnie z nami współpracuje, jak i całe miasto. Każdy mieszkaniec utożsamia się z tym festiwalem, nie spotkałem się z żadnym głosem potępiającym. Dzięki temu Kostrzyn jest znany, robi się kolorowy, robi się światowy. Samo to, że festiwal się odbywa, jest w dzisiejszych czasach dużym wyzwaniem pokojowym. Mówimy ludziom - nie zamykamy się, nie uciekamy, nie odgradzamy się od nikogo. Staramy się tym wszystkim ludziom pokazać ideę, która musi zwyciężyć. Bo jeśli ona przegra - to czeka nas okrutny czas - podkreślał Jurek Owsiak w rozmowie z Interią.



23. Przystanek Woodstock odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Na czterech scenach wystąpi kilkudziesięciu wykonawców z Polski i całego świata.

Zagrają m.in. Archive, Amon Amarth, Trivium, New Model Army, Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Qemists, Nothing But Thieves, Michał Urbaniak & Urbanator, Slaves, Prong, Wilki, The Bloody Beetroots, Łąki Łan, Tabu, Blues Pills, Dub Inc., Mando Diao, Clock Machine, Frank Turner & The Sleeping Souls, Molotov Jukebox, House Of Pain, RSC, Mesajah, LemON, Zdrowa Woda, Roan, Pawbeats Orchestra, EABS, Wojciech Mazolewski Quintet oraz Romantycy Lekkich Obyczajów.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Wśród gości znaleźli się m.in. Robert Biedroń, Maciej Orłoś, gen. Mirosław Różański, Przemysław Kossakowski, dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Jarosław Gwizdak, o. Paweł Gużyński, Bartłomiej Topa oraz Łukasz Kościuczuk.

Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem Przystanku jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

