"Mam talent": "Szczęściarze" Jack i Tim ze Złotym Przyciskiem

Ponad 5,7 mln odtworzeń ma występ rodzinnego duetu Jack & Tim w brytyjskiej edycji "Mam talent". Ojciec z synem doprowadzili do łez jurorów, a Simon Cowell wcisnął Złoty Przycisk dający im od razu awans do półfinału.

W Wielkiej Brytanii w połowie kwietnia rozpoczęła się 12. już edycja "Mam talent".

Uczestników oceniają Simon Cowell, prezenterka, aktorka i wokalistka Amanda Holden (oboje zasiadają w jury od początku), wokalistka, modelka i prezenterka Alesha Dixon i komik, aktor i prezenter David Waliams. Przed telewizorami regularnie zasiada ponad 10 mln widzów.

W ostatnim odcinku castingowym zachwycił rodzinny duet Jack & Tim, którzy akompaniując sobie na gitarach wykonali własny utwór "The Lucky Ones".

Zachwycony Simon Cowell wstał i wcisnął Złoty Przycisk, dzięki czemu ojciec z synem awansowali od razu do półfinału. Amanda i Alesha nie kryły łez wzruszenia.

"Jack powiedział: 'Tato, chyba rozwaliliśmy internet'" - napisał na Twitterze Tim Goodacre.

Furorę zrobił jego 12-letni syn Jack Goodacre, jak się jednak szybko okazało, nie był to jego debiut w telewizyjnym talent show.

Internauci odkryli, że chłopiec w 2017 r. dotarł do półfinału programu "The Voice Kids". Pojawił się także w "The School of Rock".

Gratulacje na Twitterze swojemu byłemu podopiecznemu złożył Danny Jones, u którego Jack występował w "The Voice Kids".