Rock na Bagnie 2017: Znamy szczegóły

Blisko 30 wykonawców zaprezentuje się na siódmej edycji festiwalu Rock na Bagnie, który odbędzie się w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2017 r. w Goniądzu w okolicach Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Podczas siódmej edycji Rock na Bagnie zagra m.in. Farben Lehre /fot. Łukasz Kłos /Reporter

"Rock na Bagnie dla wielu zwolenników dawnego FMR w Jarocinie stał się od pewnego czasu obowiązkowym celem letnich wypadów. Festiwal wspiera to co najlepsze w niezależnej, oraz undergroundowej muzyce rockowej, więc i tym razem atrakcji nie zabraknie" - czytamy w komunikacie nadesłanym przez organizatorów.

Reklama

Na scenie zaprezentują się m.in. Lao Che, Farben Lehre, Armia, Sztywny Pal Azji, Sex Bomba, Sedes, The Corpse, Po Prostu, Wańka Wstańka And The Ludojades, Dead Infection, Plebania, Prawda, Podwórkowi Chuligani, Dusseldorf, Bachor, Błękitny Nosorożec, Rumor, 72DR, Headless Babies, Tripis, Bracia i Siostry SS, Spirit Of 84, Cztery Kilo Obywatela, Tester Gier, Londyn 70, Long Way To Go.

Zagranicę reprezentować będą Booze Aand Glory (Wielka Brytania), który zdobywa coraz większą popularność na światowej scenie oi/street punkowej, jeden ich utwór do swojego repertuaru włączył m.in. Kult oraz folk/punkowi Białorusini - zespół Dzieciuki.

Oprócz koncertów organizatorzy jak zwykle przygotowali wiele innych atrakcji: spotkania z autorami książek o tematyce muzycznej, kino festiwalowe, wystawy, zawody sportowe, jarmark.

Karnety na festiwal dostępne są w promocyjnej cenie 45 zł.