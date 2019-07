Weird Al Yankovic zachwycony nowym sezonem "Stranger Things"

Muzyk i komik Weird Al Yankovic nie krył swojego zachwytu z powodu wykorzystania jego wizerunku i jego piosenki w trzecim sezonie "Stranger Things".

Dustin ze "Stranger Things" /Netflix /materiały prasowe

Trzeci sezon serialu "Stranger Things" swoją premierę miał 4 lipca. Dzień wcześniej dwóch aktorów grających w produkcji - Finn Wolfhard oraz Caleb McLaughin - w ramach promocji odwiedzili Open'er Festival.

Według danych Netflixa trzecia seria cenionego serialu braci Duffer pobiła rekord oglądalności platformy. Przynajmniej jeden odcinek w ciągu pierwszych czterech dni od premiery miało obejrzeć ponad 40 milionów użytkowników serwisu.

"Stranger Things" doczekał się też oficjalnej ścieżki dźwiękowej. Wśród piosenek wykorzystanych w produkcji, które trafiły również na fizyczne wydawnictwo (winyl, płyta, kaseta) znalazły się przeboje Madonny, The Who, The Cars, Hueya Lewisa & The News, Patsy Cline oraz Weirda Al Yankovica.

Komik, aktor i wokalista sam postanowił skomentować swoją obecność w serialu (wykorzystano w nim jego utwór "My Balogna", parodię hitu "My Sharona").

"Trzeci sezon 'Stranger Things' jest najlepszy i nie tylko z tego powodu, że pan Clark słuchał ‘My Balogna’, a Dustin nosił koszulkę z Weird Alem (a nie, to właśnie dlatego)" - napisał na Twitterze.



